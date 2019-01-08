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團購辦年貨　小農品牌標榜使用台灣豬激出買氣

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迎豬年 團購網豬製食品搜尋量增29%（圖／業者提供）

▲愛合購表示，今年店家刻意標榜使用台灣豬，讓消費者在選購是能夠更安心。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆新年倒數，許多民眾已經開始準備採買年菜，像是香腸、臘肉等熱門年菜，以及過年必送的肉乾、肉紙，都是辦年貨的銷售主力之一，在團購網的搜尋量較去年同期多出2成9，不過面對非洲豬瘟疫情，台灣雖嚴格把關未受影響，但消費者選購時更加小心，小農品牌商品成為年菜購買的熱門選項之一。

愛合購公關經理邱鈞彥表示，中國爆發非洲豬瘟，台灣消費者不敢大意，敏感度較高的店家今年刻意標榜使用台灣豬，例如來自台南的小農品牌百豐傳畜牧場，強調豬隻為自家飼養，香腸、肉片等皆自產自銷，12月業績比去年逆勢成長1成2。

不只是豬肉，邱鈞彥指出，消費者愈來愈重視食品衛生安全，網購美食都會精挑細選，除了名店有品牌加持讓人相對安心，近年消費者購買年菜年貨特別偏愛小農商品，例如嘉義蝦農「蝦覓世界」、台南學甲「洪氏鮮蝦」，兩家都是無毒蝦養殖業者；高雄元榆牧場則是高雄彌陀的畜牧業者，使用黑羽土雞推出生鮮雞肉、醉雞、甘蔗雞等商品。這些小農品牌在年節檔期銷售都特別亮眼，若與其他同品項業者比較，小農品牌業績最高可多出3倍以上。

搶攻年菜商機，愛合購推出年菜、年貨專區，結帳時輸入當日指定折扣碼最低再打89折，其中像是熱賣年菜高雄王媽媽香豬捲，折後價每條低至240.3元，今年年菜評比得獎的蝦覓世界5.5度醉蝦，折後低至235.8元，活動期間凡於專區內下訂年菜，統統免運費，優惠延長至1/25。

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關鍵字：過年,年菜,團購,愛合購,豬肉,小農,非洲豬瘟

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