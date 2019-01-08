金門防疫戰／一根香蕉過鹹水「忘記吃了」　婦人捧入關代價罰3000

▲家住台北的何姓女子從金門水頭碼頭入關，因被查出攜帶一根香蕉入境，遭檢疫人員罰3000元。（圖／記者王亞志攝）

記者 王亞志、陳以昇／金門報導

防堵非洲豬瘟疫情，金門水頭碼頭神經緊繃！一名福建漳州市徐姓婦人7日遭海關和檢疫人員查出攜帶6根總重0.4公斤的香腸，重罰20萬！8日下午一名來自台北的何姓女子因攜帶一根香蕉入關遭查獲，朋友當場替她叫屈「她忘記吃了！」，仍遭罰3000元。

▲ 在金門服役2年的檢疫犬GEO，嗅出婦人身上包包有異狀，檢查後發現是一根尚未食用的香蕉。（圖／記者王亞志攝）

54歲何姓女民眾下船後提著隨身行李入關後，遭碼頭服役2年的檢疫犬GEO靈鼻嗅出隨身包包內「有異味」，檢查後赫然發現是一根重0.1公斤的香蕉。檢疫人員依「植物防疫檢疫法及動物傳染病防治條例」，罰款3000元。同行的朋友替她叫屈「她只是忘記吃了！一根香蕉而已」。一旁的檢疫人員嚴厲斥責「不要以為一根香蕉而已、病蟲害都進來了，台灣的香蕉怎麼辦！」檢疫人員再次提醒民眾，下次再攜帶農產品入境，罰則會加重。

▲檢疫人員提醒民眾，入境前請詳閱說明，以免荷包大失血。（圖／記者王亞志攝）

另外海關也在一名台灣女子身上，查出海帶乾貨及藥草，但該名女子已在入關前申報並不會開罰。檢疫人員表示，現在台灣全力防堵豬瘟疫情，也同樣不得攜帶其他未申報的動植物入關，提醒民眾不要觸法讓荷包大失血。