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「有聲音叫我跳」丈夫中邪要跳「黑洞」　妻：那是排水溝

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▲▼男子疑中邪，聽著要他跳黑洞的聲音準備跳大圳。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子想跳大圳，妻子抱著他不放。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

周姓男子日前凌晨，跑到台中工業區內的大圳旁，當著老婆的面打算跳下。其妻報警求援，員警趁隙上前將周男熊抱制伏送醫，才順利解除危機。周妻才向警方說，丈夫好像中邪，不斷說有聲音叫他往「黑洞」跳，感謝警方救人！

第六警分局工業區派出所1月2日獲報，西屯區工業區18路有女子呼救，員警立刻趕到現場，發現49歲呂姓男子站在深達10米的大圳旁，想要跳下去自殺，一旁的妻子45歲游姓女子則在旁邊嘶喊，阻止丈夫做傻事，更向員警說「他中邪了！要跳下去！」

「你要做什麼？」員警上前先好言相勸，呂男竟回說「我要去死！」員警見對方沒有放棄的意思，不顧自己可能也會跌落大圳，趁隙衝上熊抱呂男，並壓制上銬，順利解除危機，隨後由救護車將他強制送醫。

▲▼男子疑中邪，聽著要他跳黑洞的聲音準備跳大圳。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子被制伏後，用救護車準備強制送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

游女向警方表示，丈夫近日精神狀況不佳，當時丈夫不斷地跟她說有一個聲音叫他往「黑洞(大圳)」裡跳，她不管怎麼勸，丈夫都依然堅持。幸好員警及時抵達，平安救下丈夫，十分感激。

警方呼籲民眾，自殺解決不了問題，僅留給家人無比悲痛，遇有一時解決不了之事，仍別放棄希望，可以再給自己一次機會撥打專線（生命線協談專線：1995、張老師專線：1980）尋求協助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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關鍵字：自殺,跳大圳,中邪,第六分局

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