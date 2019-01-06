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快訊／蘆竹驚悚殺妻！女座艙長豪宅遭勒斃　夫傳訊「下輩子再見」跳樓

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快訊／蘆竹恐怖殺妻！「長榮女座艙長」遭勒斃　夫割腕衝頂樓跳樓

▲蘆竹女座艙長豪宅遭勒斃，夫割跳樓。

記者張君豪、許力方／桃園報導

桃園蘆竹6日發生驚人殺妻命案，長榮航空公司50歲簡姓女座艙長在奉化路豪宅和55歲詹姓丈夫發生爭吵，詹男酒後一氣之下將她勒斃，簡女死前疑似還傳訊向同事求救。警方獲報趕到場時，發現詹男跑到頂樓企圖跳樓自殺，手上還有割腕痕跡，血跡斑斑，立即強制壓送醫。到院後詹男仍激動吼叫，警方依檢察官指示，將他直接帶往地檢署複訊。

警方6日下午1時許接獲報案，指奉化路豪宅區，簡女被發現遭掐緊窒息昏迷，躺在房內地上，到院前已經失去呼吸心跳，搶救後仍宣告不治。

警方調查，詹男6日下午飲酒後情緒激動，與簡姓座艙長妻子吵架，一氣之下竟活活勒斃妻子，行凶後還拿疑似酒瓶碎片往左腕割下，造成切割傷，血流不止，並傳訊給朋友說「發生事情，不想活了，下輩子再見」，友人嚇得趕到現場，發現他拿一把牛排刀自殘割腕，趕緊報案，沒想到他接著跑到頂樓想跳樓，遭警方強制壓制送醫戒護。

▲▼快訊／桃園驚傳「女座艙長」遭老公掐死！　斷氣前求救同事。（圖／記者張君豪翻攝）

▲詹男行凶後企圖自殺，遭戒護送醫仍發酒瘋吼叫，被移送地檢署複訊。（圖／記者張君豪翻攝）

詹男到院後仍大吼大叫發酒瘋，由警方移送地檢署複訊。警方在現場沒有發現毛巾、繩索等可能行凶器具，初步研判，簡女遭丈夫徒手勒斃；兩人婚後10年沒有生子，經常吵架，疑似談判分居、分手失控殺害妻子。

據悉，案發地點為蘆竹區豪宅，在當地屬高檔價格建案，因地近機場和蘆竹市區，許多機師、空姐都在此購屋，方便上班通勤機場。

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