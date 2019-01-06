快訊／豪宅活活掐死航空事務長妻！男子持牛排刀自殺　拒絕夜間偵訊

▲桃園男活活勒死座艙長妻，遭帶回警分局戒護。（圖／翻攝照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市蘆竹區豪宅6日驚傳丈夫徒手掐死國籍航空事務長妻子，54歲詹姓男子將50歲簡姓妻子掐死後，以牛排刀割腕自殺，警方據報前往處理，簡女經急救無效宣告死亡，詹嫌左腕傷勢無大礙。網友表示，每戶價值1500萬至2400萬豪宅瞬間變凶宅。

▲價值千萬豪宅瞬間變凶宅。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方表示，蘆竹分局在6日13時50分接獲110派案，指稱於桃園市蘆竹區奉化路大樓發生命案，員警獲報後在上述地點發現簡女躺在房內地上，疑似遭其丈夫詹男掐頸窒息昏迷，詹男則是持牛排刀割左腕自傷，救護人員到場急救時簡女已無心跳，將二人送經國敏盛醫院。

警方指出，案發現場已實施封鎖，並刻正由鑑識組勘查採證中。並將詹嫌解送至地檢署，由檢察官親自訊問指揮偵辦，因詹嫌拒絕夜間偵訊，再帶回分局等7日偵訊完畢後再移送桃園地檢署．網友則在臉書蘆竹南崁資訊大小事分享團表示，難怪下午午睡聽到救護車；瞬間變凶宅；原來麼這麼恐怖。

▲詹男用來割腕自殺的牛排刀仍血跡斑斑。（圖／蘆竹警分局提供）

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