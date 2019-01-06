20年婚沒小孩！航空女主管遭掐死躺豪宅「原因曝光」　夫徒手殺紅眼

記者張君豪、許力方／桃園報導

桃園蘆竹殺妻案，55歲詹姓男子6日下午在奉化路豪宅7樓住處，酒後憤怒掐死航空公司事務長妻子55歲簡姓女子，行凶後割腕企圖自殺，遭壓制移送。警方調查，兩人結婚20多年都沒有小孩，詹男開設眼鏡行，致富後提前購屋退休，目前無業在家，疑似夫妻感情不睦、常常吵架已經分居，這次竟因金錢問題協議離婚，未料釀成死亡悲劇。

警方6日下午1時許接獲報案，指奉化路豪宅區，簡女被發現遭掐頸窒息昏迷，躺在房內地上，到院前已經失去呼吸心跳，搶救後仍宣告不治。

▲航空女主管遭掐死躺豪宅「原因曝光」，夫徒手殺紅眼。（圖／突發中心翻攝，下同）



警方調查，詹男6日下午飲酒後情緒激動，與簡姓座艙長妻子吵架，一氣之下竟活活勒斃妻子，行凶後企圖割腕自殺，血流不止，並打電話給朋友說「發生事情，不想活了，我們下輩子再當兄弟」，友人嚇得報案。員警趕到場發現，詹男呆坐在沙發，渾身酒氣，拿著一把牛排刀自殘，左手腕有10公分刀傷，馬上強制壓制送醫戒護。

詹男到院後仍大吼大叫發酒瘋，檢察官指示直接將他帶回複訊，列為殺人罪嫌被告，但他拒絕夜間偵訊，已經押回分局，留待7日清晨在偵訊。警方在現場沒有發現毛巾、繩索等可能行凶器具，初步研判，他徒手勒斃妻子後，畏罪輕生未遂；而簡女在斷氣前也試圖要向同事求救，仍晚了一步。

警方追查，詹男本來在桃園開設眼鏡行，當老闆創業致富後，提前退休購屋，目前無業在家，和擔任航空公司事務長的簡女婚後20年都沒有生小孩，疑似感情不佳、經常吵架，已經分居，如今疑似因金錢問題，原本6日要協議離婚，竟酒後失控殺害妻子，詳細案情仍待訊問釐清，並聯繫死者家屬製作筆錄。

據悉，案發地點為蘆竹區豪宅，在當地屬高檔價格建案，因地近機場和蘆竹市區，許多機師、空姐都在此購屋，方便上班通勤機場。

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