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5大電商年菜開賣早鳥預購4折起　人氣招牌菜跨名店自由配

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東森購物獨賣米其林二星極品御饗年菜組（圖／業者提供）

▲搶攻40億年菜商機，東森購物推出超過千種年菜品項，除了有佛跳牆、湯品、醉蝦和東坡肉等熱銷單品，另網羅多達50家名店，主打990～3,990元且份量不等的年菜組合。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2月4日就是農曆春節除夕，剩不到一個月就要過年了，各大電商年菜預購陸續上線開打大搶早鳥商機，從歷年最熱銷品項來看，年菜組合仍是最受歡迎，有精選3～4道菜、也有多到10道菜，因應不同家庭人口需求，不過現代人講求CP值，因此有網購業者主打8道菜一張千元大鈔有找，此外也可以跨名店自由任選搭配，輕鬆的辦好一桌圍爐佳餚。

東森購物即日起開放訂購圍爐年菜最低5.2折起，綜觀今年特色，除了推出超過千種年菜品項，鎖定喜歡一次採買齊全的消費者，業者與大嬸婆、台北濱江、正一排骨、呷七碗、易牙居、紅豆食府等近50家名店攜手，提供990～3,990元、份量不等的年菜組合選擇，例如大嬸婆金豬大吉年菜7件組買就送金廚特調毛豆，等於共有8道菜，一張千元大鈔有找。隨著農曆新年將近，買氣逐漸攀升之下，預估年菜整體業績將成長20%。

momo購物網則是攜手年菜名店、食品老字號、熱門網購美食，主打多達上千品圍爐年菜從高檔名店套餐到超值特色都有，即日起祭出年菜饗宴5折起，另有多項優惠，包括購買指定商品加碼贈迷你佛跳牆與金門高梁紅燒牛肉爐、指定商品滿額送知名火鍋券，此外，網站精選新葡苑 無錫子排、億長御坊 福菜扣肉、成家小館 酸菜白肉鍋等人氣招牌菜，強調能夠「跨名店」任選搭配組合，一次享用到多家名店佳餚。針對不同家庭人數，各家年菜大牌推出3～4件組、5～6件組及7件組以上套餐，像是食尚達人七星報喜年菜7件組、快樂大廚團圓開運饗宴8件年菜組等2018年熱銷套餐，都將挾高人氣再戰金豬年。

網購年菜（圖／業者提供）

▲momo購物網推出「跨名店」年菜組合，精選人氣菜色可自由選擇搭配。（圖／momo購物網提供）

PChome線上購物年菜預購檔期提前至12月初開跑，觀察站上近一週年菜預購量已較首週激增近4倍，單筆採購預算多落在1,000～5,000元左右，其中又以老字號名店最受歡迎，像是南門市場－逸湘齋、亞緻餐飲－麗緻天香年菜、老協珍、南門市場－億長御坊、紅豆食府等年菜商品都很熱銷。看準春節年菜採買需求，目前推出「圍爐年菜預購專區」，集結數十家老字號年菜名店，全場最低4折起，再祭出滿額登記抽德國WMF平煎鍋、PHILIPS不挑鍋黑晶爐等預購優惠活動，刷指定信用卡最高可享14%刷卡金回饋。

網購年菜（圖／業者提供）

▲麗緻天香年菜3件組，包括天香樓東坡肉+醃篤鮮+珍珠臘味飯，3～4人份，原價2,380元，特價2,290元。（圖／PChome線上購物提供）

好吃市集推出「好運年菜預購」專區，精選名店年菜、經典單品、年菜套餐組、點心甜品、伴手禮及異國風年菜式，全面最低3折起，搭配全站不限金額消費皆免運費。業者發現，今年站上年菜預購買氣較往年蓬勃，其中以8～12道菜、平均單品價格帶200～400元最熱銷；而因應明年農曆年生肖行豬，不少商品也將其帶入組合名稱應景，帶動金豬相關年菜銷量雙週以倍數成長，例如快樂大廚海陸金豬年菜組，共10道菜，一道菜價格約250元之內，近兩周銷量較前兩周成長1.6倍，另外，精選3～5道菜以內的套裝組，像是豬事大吉團圓年菜組、豬你好運五福年菜組也頗受青睞。

網購年菜（圖／業者提供）

▲XL海派正宗帶殼真鮑魚，1包26顆，原價1,222元，特價720元。（圖／好吃市集提供）

樂天市場觀察，今年網購年菜訂單量已較去年增加4成，點心類商品也有顯著成長，銷售量較去年同期成長3成，進一步從下單量分析，目前預購前3名依序是阿寶師招牌冠軍咖哩餃、港記酥皇翡翠綠豆糕、禾禾廚房舒肥油封櫻桃鴨腿。看好年菜商機持續發酵，網站即日起推出「2019最強福袋 x 點數20%」活動，至1/21上午9點59分止，下單就抽16,888點數紅包；至1/31以前消費，滿3,000元享10%點數回饋，使用APP下單，滿1,000再現折100元。

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