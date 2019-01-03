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迎新年！線上年貨大街開賣　滿額現折、送發財金

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網購精選年菜、伴手禮盒　新年首波促銷飄年味（圖／業者提供）

▲PChome商店街年貨大街開市，首波主打年菜與伴手禮。（圖／PChome商店街提供）

記者洪菱鞠／台北報導

再過不久就是農曆新年，網購業者的新年首波促銷開始飄出了年味，線上年貨大街開跑搶市，PChome商店街、東森購物主打團圓年菜與年節伴手禮；momo購物網主推「新年大牌檔」活動，精選年菜、伴手禮盒、居家掃除等年節商品3折起，讓消費者在彈指間就輕鬆辦好年貨，業者也預估整體年貨業績可望提升3成。

PChome商店街年貨大街開張，商店街開店首波以團圓年菜與年節伴手禮為強檔主打，祭出早鳥預購價獨享最高7折、滿千折200等優惠；個人賣場針對尾牙春酒需求，福委採購滿60,000元送2,019購物金，消費者滿2,019元送好運發財金100，粉絲團更派出貓小超化身福委，要幫全台的上班族網友們謀福利加碼尾牙禮。活動檔期時間至1/15止。

商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，依據商店街歷年年貨大街銷售統計，最熱賣的指標品項就是年菜，另一個最夯熱銷品項則是伴手禮，除了年節氣氛濃厚的肉製品及果乾禮盒，高檔的進口水果與台灣當季水果禮盒，也在養生風氣盛行下，成為伴手禮的熱銷品之一，而一直受到大家喜愛的茶品及保健品禮盒，近年來銷售持續成長，國人注重身體健康也反映在伴手禮的品項選擇上。以今年年節時間拉長效益來預估，整體年貨業績可望提升3成。

東森購物2019年菜預購開跑（圖／業者提供）

▲東森購物網即日起開放年菜預購，優惠最低5.2折起。（圖／翻攝自東森購物）

東森購物則是強打年菜預購最低5.2折起，尤其與近50家名店攜手，提供990～3,990元、份量不等的年菜組合選擇，例如大嬸婆金豬大吉年菜7件組買就送金廚特調毛豆，等於共8道菜，千元有找。即日起開放訂購享多重優惠，包括搭配信用卡最高10%回饋；全家超商取貨消費滿2,000元登記送200枚東森幣；萊爾富超商取貨消費不限金額登記送50萊爾富購物金，共20,000份；1/2～1/31期間，只要於東森購物網消費並登記完成，再加碼回饋5%東森幣。

momo購物網「新年大牌檔」登場，除精選多達上千品年菜，包含香港阿一鮑參花膠港式盆菜、老協珍干貝熬雞湯、陳記好味甘蔗放山土雞，在應景年節禮盒方面，今年則是大玩創意，例如季之鮮嘉推出新台幣、人民幣與美金造型的冠喜鈔票煎餅禮盒；黑橋牌香腸肉乾彈珠檯禮盒，包裝設計成復古風彈珠檯，一邊享用美食、一邊玩遊戲，另外還有吸睛又討喜的馬卡龍造型巧克力禮盒、鞭炮桶米香年節禮盒。活動期間，再加碼簽到分享抽任天堂Switch、消費登記抽港澳來回機票等大禮。

網購精選年菜、伴手禮盒　新年首波促銷飄年味（圖／業者提供）

▲季之鮮嘉冠喜鈔票煎餅禮盒，讓你把「鈔票」吃下肚，還可以打卡炫富。（圖／momo購物網提供）

網購精選年菜、伴手禮盒　新年首波促銷飄年味（圖／業者提供）

▲黑橋牌香腸肉乾彈珠檯禮盒，包裝設計成復古風彈珠檯。（圖／momo購物網提供）

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關鍵字：年貨大街,年菜,東森購物,網購,電商,momo,PChome商店街

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