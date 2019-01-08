　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網購年菜流行自由混搭　民眾愛跨名店挑選心中夢幻年菜

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

Yahoo奇摩網購年菜（圖／記者洪菱鞠攝）

▲Yahoo奇摩購物觀察，2019年菜熱銷榜仍以知名老店年菜最搶手。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

馬上就要過年了，年菜預購買氣持續發酵，業績預估年前2～3週將是訂購高峰期。而年菜預購早在12月就已陸續開跑，從首波銷售觀察，今年仍以知名老店年菜最搶手，除了8～12道菜色組合受歡迎，另有越來越多人偏好選購單道經典菜色或得獎年菜，因此網購平台以「跨名店」方式推出合購專區，自行混搭成為今年網購年菜的一大趨勢。

Yahoo奇摩購物中心與Yahoo超級商城的2019年菜於12月中開賣後，觀察業績已較去年同期成長4成，根據銷售數據，民眾對知名老店的年菜興趣很高，像是迪化街老店珍苑佛跳牆、呷七碗、老協珍、南門市場名店等套組類年菜都賣很好，但有不少人更傾向選購喜愛的單一道特色年菜，平均一次買3～5道菜、客單價1,700元左右，該現象從去年開始顯現，今年則是特別明顯。

對於不想買整桌年菜組，偏向自由混搭喜愛菜色的消費者，Yahoo奇摩購物中心、momo購物網今年都有推出「跨名店」單品年菜合購專區，前者主打只要1,088元就可以免運直送到府；後者強調像是新葡苑無錫子排、億長御坊福菜扣肉、成家小館酸菜白肉鍋等人氣菜色皆可搭配。

另外，在Yahoo奇摩超級商城方面，統計發現年菜購買群族主要在39歲以下，女性佔了8成，偏愛地方特色年菜和得獎年菜，因此愛買線上購物推出的百款年菜中，今年新增獨家台酒新品系列，包括玉山鮑魚佛跳牆、花雕里肌排、花雕牛腱心等供選購。

蝦皮購物公布年菜熱銷商品（圖／業者提供）

▲蝦皮購物年菜開賣首周，最熱銷為佳佳幸福饗宴套餐組6菜。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物則是攜手朱記、呷七碗等設立「年菜團購」專區，年菜預訂活動於12月底起跑後，統計首周年菜銷量較去年同期超過2倍成長，熱銷商品前5大排行依序為佳佳幸福饗宴套餐組6菜、台北南門蜜汁富貴雙方、佳佳四川老鴨鍋、老協珍海味街烏參佛跳牆、呷七碗2019招牌經典年菜組。

東森購物也觀察到，在各式年菜中，佛跳牆銷售連續3年居冠，幾乎是年菜必備的菜色，另外像烏魚子也是消費者採買年菜的重點單品，每年買氣都很旺，尤其電視購物通路銷售年菜3年來，業績不斷大幅度成長，從2016年7300萬元，2017年破億翻倍，2018年再攀升，預計今年電視年菜業績表現將較前期增加15～20%的成長，可望突破2億元。

ET快訊
小三被圍攻　跪著道歉大露「白皙嫩腿」！網心疼：罵輕點

關鍵字：圍爐,年菜,東森購物,網購,電商,momo,Yahoo奇摩,蝦皮

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

5大電商年菜開賣早鳥預購4折起　人氣招牌菜跨名店自由配

電商年菜預購開跑　一張千元大鈔搞定圍爐8道菜

迎新年！線上年貨大街開賣　滿額現折、送發財金

拿舊包上Samsonite RED專櫃，就可以69折換新包 超划算

拿坡里披薩也要漲價了！外帶、外送調漲10元　網淡定：先吃炸雞壓驚

網購年菜流行自由混搭　民眾愛跨名店挑選心中夢幻年菜

小兵立大功！可果美將小小蕃茄　發揮最大營養價值

漢堡王讓人回不去！嗨辛華堡美乃滋辣度升級超過癮！

三商巧福漲價「牛肉麵貴5元」！神人揭35年不倒5大特點...網讚：中肯

量販「史上最貴泡麵」現身！每天限量只賣88碗　全台僅2家店可買

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

拿舊包上Samsonite RED專櫃，就可以69折換新包 超划算

拿坡里披薩也要漲價了！外帶、外送調漲10元　網淡定：先吃炸雞壓驚

網購年菜流行自由混搭　民眾愛跨名店挑選心中夢幻年菜

小兵立大功！可果美將小小蕃茄　發揮最大營養價值

漢堡王讓人回不去！嗨辛華堡美乃滋辣度升級超過癮！

三商巧福漲價「牛肉麵貴5元」！神人揭35年不倒5大特點...網讚：中肯

量販「史上最貴泡麵」現身！每天限量只賣88碗　全台僅2家店可買

【廣編】卡片遊戲機台「偶像學園Friends !」　3月在台啟動

【廣編】家電年終超殺優惠　大同3C福利品特賣會3折起

70歲以上免費剪髮「優惠長達2年」！量販全台73家店不限消費都能用

薩爾滑球被公認最噁心！　大谷「惡魔指叉」也上榜

華為攜手陸雜交水稻之父！　計畫改造鹽鹼地成「1億畝良田」

奴才扒淡定聖上「胸前3鈕扣」　魔性笑聲意外成亮點！

街頭塗鴉大師選中他的牆！日吸千人朝聖　屋主：我快崩潰了

城市馬拉松搭配國旅暖冬方案　竹市旅宿業績逆勢成長

身穿「保庇」衣小賊偷香油錢　「入境隨俗」先拜完再偷

總統初選採全民調？羅友志：不喜歡吳敦義不代表可毀掉兩黨政治

林子偉扮霹靂小組帥氣現身南港高工　擔任新年度反毒大使

竹市防範非洲豬瘟　強力輔導養豬戶

呼吸也會胖！「4貓咪品種」天生易胖體質...你家的喵是嗎？

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

量販史上最貴泡麵！每天限量88..

三商巧福漲價了　神人揭不倒特點

70歲以上免費剪髮！73家店都..

嗨辛華堡美乃滋辣度升級超過癮

抽澳門雙人來回機票

根本維鷄百科！知識王神解網推爆

快！免費送王品、陶板屋餐券30..

星巴克限時7天線上抽「買1送1..

58金高「千日醇」陳年好喝又增..

拿坡里披薩漲價！網：吃炸雞壓驚

好市多草莓蛋糕變了？一堆沒人搶

小兵立大功！蕃茄發揮最大營養價..

大同3C福利品特賣會　最低3折..

更多熱門

相關新聞

子瑜「裙子缺一角」辣露絕對領域

南韓金唱片大賞專輯部門頒獎典禮6日舉行，各組藝人魚貫入場。其中防彈少年團（BTS）出場時不同於眾家歌手走霸氣酷帥路線，而是搞笑的讓V背著SUGA出場，其他成員則化身保鑣。TWICE則身穿小女人風格裙裝，成員子瑜更是大膽露出「絕對領域」。

東購助弱勢　王令麟：雪中送炭馬上做

iPhone就是狂　去年網購賣近萬支

五行精油量身打造專屬女神精油

華岡集團從航運跨足電商拚經濟

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇「鬼壓床」

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳53萬

心好累！感情出現「8跡象」快分手

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

「道歉完繼續偷吃」渣男星座Top5

她祭100請人幫倒垃圾　結局超無解

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

國三女兒逃學溜回家　真相讓人不捨

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面