網購年菜流行自由混搭　民眾愛跨名店挑選心中夢幻年菜

▲Yahoo奇摩購物觀察，2019年菜熱銷榜仍以知名老店年菜最搶手。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

馬上就要過年了，年菜預購買氣持續發酵，業績預估年前2～3週將是訂購高峰期。而年菜預購早在12月就已陸續開跑，從首波銷售觀察，今年仍以知名老店年菜最搶手，除了8～12道菜色組合受歡迎，另有越來越多人偏好選購單道經典菜色或得獎年菜，因此網購平台以「跨名店」方式推出合購專區，自行混搭成為今年網購年菜的一大趨勢。

Yahoo奇摩購物中心與Yahoo超級商城的2019年菜於12月中開賣後，觀察業績已較去年同期成長4成，根據銷售數據，民眾對知名老店的年菜興趣很高，像是迪化街老店珍苑佛跳牆、呷七碗、老協珍、南門市場名店等套組類年菜都賣很好，但有不少人更傾向選購喜愛的單一道特色年菜，平均一次買3～5道菜、客單價1,700元左右，該現象從去年開始顯現，今年則是特別明顯。

對於不想買整桌年菜組，偏向自由混搭喜愛菜色的消費者，Yahoo奇摩購物中心、momo購物網今年都有推出「跨名店」單品年菜合購專區，前者主打只要1,088元就可以免運直送到府；後者強調像是新葡苑無錫子排、億長御坊福菜扣肉、成家小館酸菜白肉鍋等人氣菜色皆可搭配。

另外，在Yahoo奇摩超級商城方面，統計發現年菜購買群族主要在39歲以下，女性佔了8成，偏愛地方特色年菜和得獎年菜，因此愛買線上購物推出的百款年菜中，今年新增獨家台酒新品系列，包括玉山鮑魚佛跳牆、花雕里肌排、花雕牛腱心等供選購。

▲蝦皮購物年菜開賣首周，最熱銷為佳佳幸福饗宴套餐組6菜。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物則是攜手朱記、呷七碗等設立「年菜團購」專區，年菜預訂活動於12月底起跑後，統計首周年菜銷量較去年同期超過2倍成長，熱銷商品前5大排行依序為佳佳幸福饗宴套餐組6菜、台北南門蜜汁富貴雙方、佳佳四川老鴨鍋、老協珍海味街烏參佛跳牆、呷七碗2019招牌經典年菜組。

東森購物也觀察到，在各式年菜中，佛跳牆銷售連續3年居冠，幾乎是年菜必備的菜色，另外像烏魚子也是消費者採買年菜的重點單品，每年買氣都很旺，尤其電視購物通路銷售年菜3年來，業績不斷大幅度成長，從2016年7300萬元，2017年破億翻倍，2018年再攀升，預計今年電視年菜業績表現將較前期增加15～20%的成長，可望突破2億元。