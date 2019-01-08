民進黨挽回民心不能靠「大撒幣」　李彥秀批400億分紅：為選舉花錢

▲行政院將提出「分享經濟紅利」政策。（圖／記者劉姵呈攝）

政治中心／綜合報導

行政院將發放400億「經濟紅利」紅包，行政院副院長施俊吉8日指出，對象瞄準中低收入戶、幼兒、預防非洲豬瘟，預算則在下一年度進行編列。花錢補助特定族群的行為，引發網友抗議；國民黨立委李彥秀也批評，「民進黨要挽回民心不能只靠大撒幣。」

施俊吉表示，歲計賸餘將做三項運用，第一，用來促進經濟發展，第二用來照顧弱勢扶老、攜幼、中低收入戶，第三，要預防非洲豬瘟，另也澄清，經濟紅利發放不會舉債、沒有破壞財政紀錄，不是負所得稅，也不是劫富濟貧，不會發放消費券。另外，由於今年度的預算應該來不及，所以會在下一年度才會進行編列。

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

李彥秀對此批評，「民進黨要挽回民心不能只靠大撒幣。」這筆所謂的紅利怎麼發放，行政院始終說不清楚，先是放出風向球說年底前發一萬，8日又說用在政策補助，還說要傾聽社會意見，反覆說不清楚，「唯一清楚的就是要花錢，就是要撒幣。」

李彥秀說，直至去年底，中央政府債務未償餘額高達5兆3421億元，國人平均每人負擔債務22.7萬元，若再加計潛藏的債務，估超過16兆元。如果是依照法定規定收取的稅金超過歲入編列預算的金額，不是稅金超收，而是預算編列過為保守。

「民進黨不應該一邊大喊財政困難砍年金，一邊又說稅金超收要撒幣」李彥秀提到，如果經濟發展真的好，稅收有增加，希望可以補助弱勢，應該從社福制度的調整開始做起，而不是用一次性的政策來解決。行政院現在改口，要用透過編列特別預算，希望達到擴大內需的目的，推出補助方案也要考量評估實際效果，應該要對於經濟、稅收是否有正向的刺激跟循環。「民進黨政府現在是框定了400億的費用，再來想錢要怎麼花，只是為了花錢而花錢，為了選舉而花錢。」