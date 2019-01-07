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政府「發紅包」400億　單親媽怒：超收我的稅無腦補助低薪族

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▲蔡英文「分享經濟紅利」說引發民眾反彈。

圖文／鏡週刊

蔡英文在今年新年談話表示，過去2年經濟有成長、稅收也超出預期，因此要求行政院提出「分享經濟紅利」具體方案，照顧收入較低的民眾。現在又傳出政府打算花費400億預算，補助月薪在3萬元以下的民眾。對此，宅神朱學恒在臉書搞笑回應：「我們就直接發錢吧。」而底下網友更是火大，紛紛留言大罵這個構想。

小英先前表示將補助經濟弱勢及低薪者，據了解，行政院高層研議，補助經費約400億元，預計全國3萬元以下低薪族，及60萬中低收入戶都將受惠，平均每人可分到萬餘元。就在上週，行政院長賴清德邀集相關部會，初步決定「不發消費券」，採一次性現金發放。預料最快農曆年前就會「派紅包」。

對此，宅神朱學恒在臉書上發揮酸功，寫著：「官員：【我有一個大膽的想法……】大家不要演了，我們直接發錢吧！」一名單身女網友則在下方憤怒的寫著，「我真的超級憤怒的，我繳稅快5萬，既然超收為什麼不去還國家債務？也不退給納稅人？或是降稅？竟要把我交的稅金送給沒有繳稅的人花，什麼道理，太誇張了吧？我辛辛苦苦工作，繳稅是這樣讓你們揮霍的嗎？把我的辛苦錢還給我！」

一名扶養2個孩子的黃姓單親媽媽則說，自己要扶養2個小孩，還租房子過生活，每天超時工作賺錢，「我去年繳稅7萬多，結果申請不到任何補助，就算了，如今竟然還要把多出來的稅收拿去給別人，不是說勞保、公保要破產？竟超收我的稅…卻讓我面臨晚年勞保破產。超收我的稅卻無腦要去補助3萬以下低薪族，3萬以下都沒在繳稅的。超收稅補助沒繳稅的？這是他X的哪門子爛邏輯啊！」

 


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