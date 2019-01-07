蘇貞昌回鍋接閣揆　黃暐瀚讚最好人選「老驥伏櫪，志在千里」

▲黃暐瀚讚蘇貞昌是最佳閣揆人選。（圖／翻攝《雲端最前線》）

政治中心／綜合報導

外傳行政院長賴清德將在一月底總辭，而行政院長將由蘇貞昌回鍋接任。對此，資深媒體人黃暐瀚在《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》表示，蘇貞昌是最佳人選，讚他「老驥伏櫪，志在千里」，有經驗、無害，是總統蔡英文目前最好的人選。

對於外傳蘇貞昌回鍋接閣揆，黃暐瀚指出，當時蔡英文跟媒體茶敘時說，「我沒徵詢，他（蘇貞昌）哪來的同意」，而透過總統府秘書長陳菊徵詢這件事又是真的，蔡英文又這樣說，對蘇貞昌來說是很傷的。

針對外傳蘇貞昌跟蔡英文不合，黃暐瀚表示，「蘇蔡不合不是秘密」，但關係不好的人，能不能用？都還得再繼續觀察，如果蔡英文真的能用蘇貞昌的話，會比當年前總統馬英九完全不肯用宋楚瑜來講更高明。

黃暐瀚也分析賴清德離開的原因，如果賴清德要登記2020黨內初選，不可能繼續當行政院長，所以必須離開，且他認為黨內4大老應該是挺賴清德選總統的。

根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握，蔡英文確實有和蘇貞昌前院長見過面，雙方對於「內閣改組」議題，有具體明確的意見交流，而交接時間應該會在立法院臨時會11日結束後，蘇貞昌上任時間預估將在今年農曆春節時。

▲蘇貞昌將回鍋接閣揆。（資料照／記者周書羽攝）