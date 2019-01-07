　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌回鍋接閣揆　黃暐瀚讚最好人選「老驥伏櫪，志在千里」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼黃暐瀚讚蘇貞昌是最佳閣揆人選。（圖／翻攝《雲端最前線》）

▲黃暐瀚讚蘇貞昌是最佳閣揆人選。（圖／翻攝《雲端最前線》）

政治中心／綜合報導

外傳行政院長賴清德將在一月底總辭，而行政院長將由蘇貞昌回鍋接任。對此，資深媒體人黃暐瀚在《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》表示，蘇貞昌是最佳人選，讚他「老驥伏櫪，志在千里」，有經驗、無害，是總統蔡英文目前最好的人選。

對於外傳蘇貞昌回鍋接閣揆，黃暐瀚指出，當時蔡英文跟媒體茶敘時說，「我沒徵詢，他（蘇貞昌）哪來的同意」，而透過總統府秘書長陳菊徵詢這件事又是真的，蔡英文又這樣說，對蘇貞昌來說是很傷的。

針對外傳蘇貞昌跟蔡英文不合，黃暐瀚表示，「蘇蔡不合不是秘密」，但關係不好的人，能不能用？都還得再繼續觀察，如果蔡英文真的能用蘇貞昌的話，會比當年前總統馬英九完全不肯用宋楚瑜來講更高明。

黃暐瀚也分析賴清德離開的原因，如果賴清德要登記2020黨內初選，不可能繼續當行政院長，所以必須離開，且他認為黨內4大老應該是挺賴清德選總統的。

根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握，蔡英文確實有和蘇貞昌前院長見過面，雙方對於「內閣改組」議題，有具體明確的意見交流，而交接時間應該會在立法院臨時會11日結束後，蘇貞昌上任時間預估將在今年農曆春節時。

▲▼民進黨新北市長候選人蘇貞昌選前之夜造勢。（圖／記者周書羽攝）

▲蘇貞昌將回鍋接閣揆。（資料照／記者周書羽攝）

ET快訊
快訊／北市大安區驚見「死亡麝香豬」！動保處緊急送檢
失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！宥勝：妳真的瘋了
500條氣球綁成「2公尺麒麟」！國三生曝血淚史：崩潰20小時
金球獎／完整得獎名單

關鍵字：蘇貞昌,賴清德,蔡英文

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市大安區發現死亡麝香豬　柯文哲：又不是死了一隻豬就是豬瘟

忘了韓流效應？藍營議員：蔡英文已成地方經濟、觀光絆腳石

蔣萬安挺蔡英文4個必須　蔡正元：典型的涉世未深

大陸勢力支持選總統？柯文哲：我應該不會是大陸首選

蘇貞昌回鍋接閣揆　黃暐瀚讚最好人選「老驥伏櫪，志在千里」

學姊黃瀞瑩古錐童年照曝光！曾是牙套妹　吃完飯回家就痛哭

「跟卓榮泰熟識」白綠合作有譜？柯文哲：都可以談

林義守拜會高市府討論投資案　韓國瑜：努力創造雙贏

2020總統／吳敦義喊黨員投票符合「美國制度」 葉元之：根本兩回事

曾參加遊行挺同志　許毓仁「凍結性平教育2077萬預算」惹怒網

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來顧店

北市大安區發現死亡麝香豬　柯文哲：又不是死了一隻豬就是豬瘟

忘了韓流效應？藍營議員：蔡英文已成地方經濟、觀光絆腳石

蔣萬安挺蔡英文4個必須　蔡正元：典型的涉世未深

大陸勢力支持選總統？柯文哲：我應該不會是大陸首選

蘇貞昌回鍋接閣揆　黃暐瀚讚最好人選「老驥伏櫪，志在千里」

學姊黃瀞瑩古錐童年照曝光！曾是牙套妹　吃完飯回家就痛哭

「跟卓榮泰熟識」白綠合作有譜？柯文哲：都可以談

林義守拜會高市府討論投資案　韓國瑜：努力創造雙贏

2020總統／吳敦義喊黨員投票符合「美國制度」 葉元之：根本兩回事

曾參加遊行挺同志　許毓仁「凍結性平教育2077萬預算」惹怒網

北市大安區發現死亡麝香豬　柯文哲：又不是死了一隻豬就是豬瘟

室友欠債屢催不還　債主帶西瓜刀討債反遭砍…加吃恐嚇罪嫌

忘了韓流效應？藍營議員：蔡英文已成地方經濟、觀光絆腳石

「希望年輕人可以坐博愛座」日司機揭反轉真相：站著反而造成困擾

柳金財／「左右開弓」的蔣萬安兩岸論述及其效應：重新取得國民黨路線話語權

生華科攜美兒童腦瘤聯盟　罕病腦瘤獲准美國臨床執行

一場美好假期　讓Salesforce執行長做出改變科技業的決定

《私人戰爭》影評：世人都應記得瑪莉科爾文這個名字

花25年擺脫「垃圾島」臭名！台灣回收率高達50%　成果傲視國際

蔣萬安挺蔡英文4個必須　蔡正元：典型的涉世未深

三寶騎士「見縫就鑽」撞保桿　後座妹慘卡腳...網：還沒道歉

政治熱門新聞

政府擬補助3萬↓低薪族　撥款4..

綠委要求陸官改校歌　國防部4聲..

蔣萬安支持蔡英文4必須　不接受..

蔡英文深夜發文　盼台灣聲量加大

陸官堅持不改校歌歌詞　學者一張..

不甩蔡英文！馬英九千字再談92

賴清德確定請辭　「蘇邁配」成..

張善政「凍齡妻」成攝影展焦點　..

韓國瑜力邀鄧紫棋、林夕當觀光大..

卓榮泰72.6%得票奪黨主席擊..

朱立倫改口愛台灣　陳其邁：一篇..

安心亞代言高雄燈會　價碼曝光

快訊／張亞中今宣布參選2020..

看到韓冰好像看到女兒...王世..

更多熱門

相關新聞

蔣萬安挺蔡英文4必須　蔡正元：涉世未深

國民黨立委蔣萬安日前在政論節目上表示，支持總統蔡英文提出的4個必須，不接受北京政府「九二共識是一國兩制」的說法，他7日再度強調反對一國兩制，誰當總統都必須捍衛中華民國的主權與存在。對此，前國民黨立委蔡正元狠酸，「典型的涉世未深」

網路聲量被蔡英文比下去...柯文哲：這有什麼關係？

九二共識「沒共識」？柯文哲：不是我提的為何我要定義

蔣萬安挺蔡英文4必須　王世堅：台灣有救

多繳稅=低薪族紅包　網氣：直接辦抽獎

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

曹西平60歲生日「家人全沒了」

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

孫生公開「被消失」反骨真相

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

球球cos照「胸前一條線」超兇！

理科太太挖「分手小S內幕」黃子佼認：有恨

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

小寒大雨台北再降3天！下周2波變天

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面