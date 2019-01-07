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「蘇邁配」下週登場！4首長優先補實 林佳龍、林錫耀轉進總統府

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▲▼新北市長候選人蘇貞昌選前之夜造勢。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

▲蘇貞昌（左）、蔡英文（中）與賴清德（右）。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨主席補選落幕，由前行政院秘書長卓榮泰勝出，蔡英文總統接下來轉而處理府院人事。針對108年度總預算案，立法院長蘇嘉全裁示9日繼續協商，10日才會處理，並要求立委預留11日行程，這意味著行政院長賴清德總辭的時程可能延至下週，蔡總統也將待內閣總辭後，才會「正式」徵詢前院長蘇貞昌；至於府內人事，前台中市長林佳龍及前政院副院長林錫耀預計會入府。

在民進黨九合一潰敗之後，蔡英文逐步啟動整隊工作，在確定「親英」的卓榮泰拿下黨主席選舉勝利後，黨內人事的佈局與整隊也將交由卓來處理；而蔡英文將把力氣放在府、院的人事大調動。

黨政人士坦言，蘇貞昌跟蔡英文過去恩怨，也有競爭關係，多少有誤會跟疙瘩，在溝通層面上，的確不如外界所想，「蘇貞昌也不太會是蔡英文在考量閣揆時的第一優先人選。」

在派系平衡的考量之下，黨務機器交給卓榮泰，而在行政系統方面，賴清德雖然堅持離開，但並未代表新系真的放掉行政系統；賴清德和蘇貞昌，表面上是不同派系，但過去蘇貞昌及其子弟兵也是有跟新系併肩作戰的默契，例如，2012年蔡英文競選總統時，總部由蘇貞昌擔任主任委員，新系的林錫耀擔任執行總幹事、陳俊麟主責民調，團隊中新系、蘇系人馬其實都有過合作與互動的經驗。

所以，在確定蘇貞昌有意願之後，就是「如何讓賴清德優雅下台，蘇貞昌威風就任」，各派系間很快取得默契，共組「史上最強勸留團」，從蔡英文、蘇貞昌，到游錫堃等人都對外強調，「目前最好人選還是賴清德」。

不過在時程規劃上，立法院長蘇嘉全7日已經裁示，108年度總預算案9日繼續協商，10日才會開始處理；民進黨團也公告要求立委們預留10日與11日的時間。因此，依此邏輯，賴清德最快也要等到11日召開臨時院會宣告總辭，甚至可能延至下週，屆時部長職務由次長代理，「在賴清德總辭之後，蔡英文才會『正式』徵詢閣揆人選，就包括了蘇貞昌。」

▼賴清德、蔡英文與蘇貞昌。（圖／記者周書羽攝）

▲▼2018縣市長選舉,蘇貞昌,選前之夜,現場照,支持者,蘇貞昌選前之夜群眾,賴清德。（圖／記者周書羽攝）

有趣的在於，相較於前行政院長林全跟賴清德交接前夕，內閣人事消息滿天飛，黨政人士坦言，不同於上回，這次傳聞不多，挺不尋常的，就算有也只是放話，顯示蘇貞昌在政治倫理上，相當尊重蔡英文及賴清德，正式的內閣人事，預計在往後一週才漸漸明朗。

在內閣人事的調整上，民進黨敗選後，農委會、交通部、環保署三位首長請辭獲准，加上教育部等都是新閣揆首要考量的空缺；黨內人士評估，人事調動還是聚焦在國家內政層面，呼應蔡英文在新年談話中「拼民生」的重點工作。

除了內閣調整外，總統府內也會出現人事變動，預計林佳龍、林錫耀準備入府，其中一人可能補姚人多留下的總統府副秘書長職缺。另外，涉國安人士指出，之前外傳林佳龍掌國安會，但因照過去經歷，他在「描述、解釋問題」的專業能力上非常優秀，只是國安所需「預測、控制」較行動取向的專業，在陳水扁時代其實並非突出，只能看他歷練過地方首長後，或許會有所轉型。

至於國安系統的人事方面，近來國際局勢變動巨大，中美貿易戰在農曆年後也可能加劇；加上選後中國大陸對我友邦虎視眈眈，據涉外人士指出，1月份國安系統已開始注意2個友邦國家，其中包括蔡英文曾走訪過的中南美洲國家，因此就局勢，加上必須考量情治系統一起調動，所以預計會在5月份之後，520之前才會著手。

▼賴清德將卸下閣揆，由蘇貞昌上陣。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

▲▼新北市長候選人蘇貞昌三重造勢，行政院長賴清德、前行政院長游錫堃、立委段宜康站台。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

▼林佳龍將入府襄助蔡英文。（圖／記者季相儒攝）

▲▼林佳龍敗選發言（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：蔡英文,民進黨,總統府,行政院,蘇貞昌,總統,閣揆,賴清德,行政院

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