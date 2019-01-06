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陳其邁直說「少不了你的角色」　喊話賴清德：留下來一起打拼！

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地方中心／高雄報導

陳其邁6日參加民進黨主席補選投票，受訪時被問到和高雄市長韓國瑜有關的問題時，他大方給予祝福並表示，「韓市長說自己像陀螺，但過幾天他就知道，其實是像蠟燭，一根蠟燭兩頭燒，非常辛苦。」另外，陳其邁針對行政院長賴清德一事則表示，「希望賴院長能夠留下來跟大家一起打拼。」

▲▼ 陳其邁 。（圖／記者宋德威翻攝）

▲陳其邁表示，希望賴清德院長能留下來一起打拼。（圖／記者宋德威翻攝，下同）

陳其邁受訪時表示，要怎麼在整個政務核心跟政策推動可以貼近民意，是最重要的事情，我也希望在黨主席產生之後，黨主席可以率領全黨好好的傾聽民意，並幫助行政部門把工作做好，並且在接下來的總統大選可以獲得民眾的肯定，我也希望大家踴躍投票，選出大家心目中能夠推動改革的黨主席候選人 。

另外，在被問及賴清德一事時，陳其邁則回應：「賴清德院長有地方跟中央行政的能力，最能夠直接解決問題，而在黨的很多政務的推動裡面，我們確實有碰到很多困難，敗選我們要好好檢討，而當然希望賴院長能夠留下來跟大家一起打拼，畢竟在每個環節工作，大家都有不同的角色和分工。」對此，陳其邁也向賴清德喊話說：「當院長工作非常辛苦繁重，但在整個行政，民進黨裡少不了他的角色，希望他能夠以整個國家行政工作、利益作為最大考量，雖然很辛苦，但還是要留下來跟大家一起打拼。」

▲▼ 陳其邁 。（圖／記者宋德威翻攝）

在被問及韓國瑜的事情時，陳其邁則表示，「韓市長剛上任沒幾天，高雄面積也非常大，當然也有很多困難，也有過去好的政策，韓市長需要一些時間把政策盤點，而我還是要在這裡祝福韓市長。」另外，陳其邁還說：「韓市長說自己像陀螺，過幾天他就知道，其實是像蠟燭，一根蠟燭兩頭燒，市長其實是非常辛苦的工作，假如能夠找更多賢能、有能力專業的人幫他，能夠幫他分憂那當然最好，讓政策能夠更貼近民意，做起來也會更輕鬆，市民也會給予肯定，我在這邊還是要祝福韓市長。」

最後，在被問及過年會不會發紅包時，陳其邁則哈哈一笑，做出震驚的表情反問：「我還要發紅包啊？韓市長應該會發紅包啦！」而他後來也溫馨表示，「我會跟家人一起過年，希望大家都可以過一個好年。」

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關鍵字：陳其邁,賴清德,韓國瑜

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