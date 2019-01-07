量販「史上最貴泡麵」現身！每天限量只賣88碗　全台僅2家店可買

▲許多消費者喜歡到量販店買泡麵。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

史上最貴泡麵又再次現身了！每次一推出就會被搶購一空的統一滿漢御品火巴燒牛肉麵，除了一樣採取限量販售策略外，也將首度進軍量販店。家樂福指出，這次首度開賣統一滿漢御品，限量只有888碗，每碗售價248元，但只在兩家店販售。

每次限量推出的統一滿漢御品火巴燒牛肉麵，總是一推出就引發消費者搶購風潮。而今年為搶攻過年送禮商機，還與故宮精品合作推出聯名款，包含碗蓋、提盒還有餐具組等，今年限量販售8888組，每碗售價248元。

除了家樂福為量販獨家販售外，還有在限定的小7門市通路及MOMO電商獨賣。家樂福指出，這次統一滿漢御品火巴燒牛肉麵，只在全台2家店販售，總共888碗，但每天限量只賣88碗，而開賣門市及數量分別為，重慶店58箱和桂林店90箱，數量有限，售完為止。

統一滿漢御品火巴燒牛肉麵強調精選每頭牛僅有1%的特殊部位邊腱肉，半筋半肉的質地製成料理包，肉質不易鬆散，經過四川古式料理技術「火巴燒」，將醬汁徹底入味，吃來更為軟嫩通透，加上專利的非油炸波浪麵，成就精品級的帝王級泡麵。據了解，其自開賣至今，已累積銷售量逾5萬碗。

家樂福說，目前店內販售最貴的麵類商品是KIKI牛肉麵，一盒售價249元，但其屬於現煮麵品項，每月可賣出200多盒。不過，若以泡麵來說，統一滿漢御品的確為量販史上最貴泡麵。

除了開賣史上最貴泡麵，家樂福日前也公佈了2018年度泡麵排行榜，從第一名到第十名分別為：統一肉燥麵、台酒花雕雞麵、來一客鮮蝦魚板、統一科學麵、滿漢大餐蔥燒牛肉、維力炸醬麵、味味A排骨雞麵、台酒紅標米酒麻油雞麵、統一辣味蔥燒牛肉、台酒花雕酸菜牛肉麵。

另外，愛買也統計了去年度的十大泡麵排行榜，分別別：統一肉燥麵、統一科學麵、統一來一客鮮蝦魚板、台酒花雕雞碗麵、維力炸醬麵、台酒花雕雞袋麵、味味A排骨雞麵、台酒花雕酸菜牛肉碗麵、統一蔥燒牛肉麵、台酒麻油雞碗麵。

家樂福指出，奪下第一名的是老牌統一肉燥麵，年度銷量達590萬包，其次的台酒花雕雞麵則賣出150萬包；而來一客鮮蝦魚板一年也賣掉84萬組。