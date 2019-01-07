小七出現「超狂7倍大」真魷味！開封一比...真實體積驚人　網激喊：太生火

▲你以為只有包裝變大嗎？（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

經典老牌零嘴真魷味，鹹甜的滋味陪伴許多人成長，近來小七獨家推出「真魷味紅燒口味-7倍大」，紅色喜氣的外包裝，加上視覺感大爆發的霸氣實體，掀起一波討論。不少鄉民看完心動想買，驚呼「這東西也太生火了吧！」

小七日前推出7倍大版本後，網友的同事立刻手刀購入，而原本就愛吃真魷味的她，也帶回家嚐鮮，她在PTT分享心得，並和原本的擺在一起比較，忍不住笑說，「真的超大一顆啊！不知道為什麼拿到的時候覺得很好笑，吃了真的很過癮。」

▲碰！本尊真的7倍大XDDDD。（圖／翻攝自PTT）

網友指出，放大版的真魷味1包59元、口味沒變，不過因為變大顆了所以口感不太一樣，而且莫名有種蝦餅的即視感，「原本一口吃可以分成三四口，好像突然很划算欸！」

對比圖po出後戳中不少人笑點，鄉民們也紛紛回應，「我想吃！！！最愛這個了」、「哈哈，圖出來真的噗哧一笑，春節回台灣一定買」、「快笑死，這個生火XD」、「還以為只是包裝加大，居然連裡面都加大」、「X這個浮誇」、「等等立刻去買」。

另外，不少人看到7倍大真魷味，突然希望其他經典零嘴也能放大，笑著許願說，「想要放大7倍的小熊餅乾」、「好ㄎ一ㄤ喔，以後會不會引領風潮阿，想放大7倍的乖乖」、「7倍大可樂果~7倍大玉蜀黍~」、「求7倍大寶咔咔」。

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