　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「400億年前大紅包」卓榮泰提4大問題點：這筆錢沒更好用途嗎？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

政治中心／綜合報導

「400億補助月薪3萬元以下民眾」的年前大紅包掀起各界正反意見熱議，當選民進黨黨主席的卓榮泰7日晚間在館長陳之漢的直播節目中坦言，這項政策顯然與社會對話不夠，並提出4大問題點希望有關單位能好好思考，其中最重要也是民眾最在意的就是，「難道這筆錢沒有更好的用途嗎？」

▲▼館長跟卓榮泰直播。（圖／翻攝自金剛平台館長直播影片）

▲網友們對卓榮泰的言論相當不買帳，留言幾乎都是一面倒的批評。（圖／翻攝自金剛平台館長直播影片）

館長在節目中直言，400億補助在部分民眾眼裡看來就像是總統蔡英文在買票，既然都已經超徵了，就應該把錢花在更有意義的事情上面，如今卻造成兩邊對立，賺多的人覺得不服氣，賺少的也感到莫名其妙，想說「你幹嘛突然給我這筆錢」。

卓榮泰回應，這項政策確實應該要想好，畢竟現在有些人反對，有些人覺得門檻3萬不好，應該要提高到3萬5000元，顯然是與社會對話還不夠，但他並沒有參與到相關討論，如果有會提出4點建議，一是要把財政來源講清楚，二是這項政策到底是一次性還是永續的，三是為什麼門檻設定在3萬，最後一點也是大家最在意的，「難道這筆錢沒有更好的用途嗎？」解決這些問題後，才是讓人民相信政府、去說服他們。

▲▼卓榮泰與館長直播。（圖／翻攝自館長臉書）

▲卓榮泰也對400億紅包的政策抱持保留態度。（圖／翻攝自館長臉書）

不過，這場直播館長除了提出上述質疑外，還有政見跳票、年金改革、兩岸關係、非核家園、司法改革等議題，桌榮泰雖然一一回應，解釋選後檢討行政院長賴清德坦承沒有做好人民期待的改善經濟議題，至於平均薪資也不應該是呈現冰冰冷冷的數字，而是要以生動的小故事取代，才能讓人民有感，但網友們大多都不買單，紛紛留言酸諷「幹話一堆」、「標準政客」、「又要打官腔」。

現在傳出賴清德有可能在下週總辭，並由前院長蘇貞昌回鍋接任閣揆，到時人事大變動，前台中市長林佳龍、前政院副院長林錫耀都預計入府，政策究竟會怎麼走，民眾都還在觀望當中。

▼外傳賴清德清將在1月中總辭，並由蘇貞昌接任閣揆。（合成圖／記者周書羽、黃克翔攝）

▲▼傳賴清德清在1月中總辭，由蘇貞昌回鍋接任閣揆。（合成圖／記者周書羽、黃克翔攝）

ET快訊
阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！
香爐挖「滴血身分證」插5針！太子爺顯靈破解　驚見女倒插香

關鍵字：館長,卓榮泰,賴清德

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「補助月薪3萬低薪族」朱學恒：直接發錢吧　單身女年繳5萬稅氣炸

卓榮泰上館長直播談時事　網友罵翻：幹話一堆

柯家軍、國民黨夾擊　卓榮泰：不排除跟柯文哲見面溝通

「大弟子」卓榮泰當選黨主席　謝長廷：派系不是問題

口譯哥成駐美外交官　羅智強：一個月可領240K

馬英九、蔡英文發錢比一比　王浩宇：是誰比較該罵答案很清楚

400億補助低薪族！他痛斥「史上最大賄選」　行政院說話了

創2.7萬職缺！網喊「準備睡2晚」　韓國瑜燦笑：怕林董體力不夠

810位女醫生登半版廣告　「捍衛民主台灣　支持蔡英文總統」

賴揆「畢業」前釋補助3萬↓低薪族？卓榮泰開砲　政院下午說明

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

創2.7萬職缺！網喊「準備睡2晚」　韓國瑜燦笑：怕林董體力不夠

810位女醫生登半版廣告　「捍衛民主台灣　支持蔡英文總統」

賴揆「畢業」前釋補助3萬↓低薪族？卓榮泰開砲　政院下午說明

行政院低薪紅包怎麼發「倒數確認中」　施俊吉最快下午記者會

王金平下周發表新書　參選2020總統「勢在必行」

王金平密宴韓國瑜　爭取「韓流」為參選總統鋪路

獨／「藍寶石喜相逢」再現高雄　年紀洩底釣出董念台：你幾歲？

蔡英文硬起來「國民黨成邊緣人」　李正皓嘆：4年來兩岸論述空轉

「400億年前大紅包」卓榮泰提4大問題點：這筆錢沒更好用途嗎？

口譯哥成駐美外交官　羅智強：一個月可領240K

走進交接會場遭擠爆花籃被擠倒　管中閔不回答任何問題只說「小心」　　

快訊／教育部發聘書！管中閔正式接任台大校長

2019年12星座運勢：水象愛情剛萌芽，靠藍風鈴香早日開花結果

貨還沒出去、電話先進來　高雄新建案來電詢問奪冠多9成

早晚都有性事需求　各吃一次100mg壯陽藥可行嗎？

台北市立天文館翻新！重溫兒時回憶　體驗宇宙新境界

劉昌坪／【說好的商業法院評論2】正義不該遲來　商業糾紛不再沒完沒了

國5雪山隧道內「小客車火燒車」　北上塞爆車流回堵3.5公里

竹市街頭藝人審查報名開始　平均80分即可通過

型男教師百貨公司大號遭偷拍　「攝狼」竟是同健身房會員

政治熱門新聞

400億補助低薪族　行政院說話..

口譯哥外派美國　一個月可領24..

400億年前紅包　卓榮泰提4大..

馬英九、蔡英文發錢比一比

卓榮泰上館長直播　網友：幹話一..

藍議員酸陳其邁：暖男才當一個多..

「蘇邁配」下週登場！4首長優先..

高嘉瑜捨棄招牌公主頭上節目　哭..

學姊黃瀞瑩古錐童年照曝光！

柯家軍、國民黨夾擊　卓榮泰不排..

綠委要求陸官改校歌　國防部4聲..

政院：400億補助「月薪30K..

「大弟子」當選黨主席　謝長廷：..

快訊／Expedia不再對台灣..

更多熱門

相關新聞

柯家軍、國民黨夾擊　卓榮泰不排除跟柯P見面

民進黨新任黨主席卓榮泰7日表示，民進黨幾乎有一半的支持者投給台北市長柯文哲，「接下來黨內要習慣面對這種『三腳督』的選舉」，但這不意味民進黨和柯文哲一定各走各的路，未來他不排除與柯文哲見面溝通。

「大弟子」當選黨主席　謝長廷：派系不是問題

「蘇邁配」下週登場！4首長優先補實

卓榮泰上館長直播　網友：幹話一堆

卓榮泰讚蘇貞昌陳其邁組合「滿強的」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

心好累！感情出現「8跡象」快分手

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

她祭100請人幫倒垃圾　結局超無解

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

國三女兒逃學溜回家　真相讓人不捨

「洗手間測試」讓她1天怒分手！

世紀大發現！薯條盒秘辛她實測悲劇

TOYOTA Yaris變跨界休旅車

《RM》開記者會！　李光洙認愛⋯7成員陪身旁

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！

他咬包子見5顆子孫袋！網：賺到快吞

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面