「400億年前大紅包」卓榮泰提4大問題點：這筆錢沒更好用途嗎？

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政治中心／綜合報導

「400億補助月薪3萬元以下民眾」的年前大紅包掀起各界正反意見熱議，當選民進黨黨主席的卓榮泰7日晚間在館長陳之漢的直播節目中坦言，這項政策顯然與社會對話不夠，並提出4大問題點希望有關單位能好好思考，其中最重要也是民眾最在意的就是，「難道這筆錢沒有更好的用途嗎？」

▲網友們對卓榮泰的言論相當不買帳，留言幾乎都是一面倒的批評。（圖／翻攝自金剛平台館長直播影片）

館長在節目中直言，400億補助在部分民眾眼裡看來就像是總統蔡英文在買票，既然都已經超徵了，就應該把錢花在更有意義的事情上面，如今卻造成兩邊對立，賺多的人覺得不服氣，賺少的也感到莫名其妙，想說「你幹嘛突然給我這筆錢」。

卓榮泰回應，這項政策確實應該要想好，畢竟現在有些人反對，有些人覺得門檻3萬不好，應該要提高到3萬5000元，顯然是與社會對話還不夠，但他並沒有參與到相關討論，如果有會提出4點建議，一是要把財政來源講清楚，二是這項政策到底是一次性還是永續的，三是為什麼門檻設定在3萬，最後一點也是大家最在意的，「難道這筆錢沒有更好的用途嗎？」解決這些問題後，才是讓人民相信政府、去說服他們。

▲卓榮泰也對400億紅包的政策抱持保留態度。（圖／翻攝自館長臉書）

不過，這場直播館長除了提出上述質疑外，還有政見跳票、年金改革、兩岸關係、非核家園、司法改革等議題，桌榮泰雖然一一回應，解釋選後檢討行政院長賴清德坦承沒有做好人民期待的改善經濟議題，至於平均薪資也不應該是呈現冰冰冷冷的數字，而是要以生動的小故事取代，才能讓人民有感，但網友們大多都不買單，紛紛留言酸諷「幹話一堆」、「標準政客」、「又要打官腔」。

現在傳出賴清德有可能在下週總辭，並由前院長蘇貞昌回鍋接任閣揆，到時人事大變動，前台中市長林佳龍、前政院副院長林錫耀都預計入府，政策究竟會怎麼走，民眾都還在觀望當中。

▼外傳賴清德清將在1月中總辭，並由蘇貞昌接任閣揆。（合成圖／記者周書羽、黃克翔攝）