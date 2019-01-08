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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

傳金正恩搭火車赴北京「今10點抵達」　1年內4度會習近平

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▲金正恩,習近平,大連,習金會,金習會。（圖／路透社,KCNA）

▲金正恩與習近平在去年3度會面。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

根據日韓媒體報導，中國大陸與北韓鄰接的遼寧丹東地區在7日下午突然出現了眾多的警力戒備，韓聯社引述消息來源報導，一輛載著「北韓高層官員」的列車已進入中國，「韓民族新聞」則報導，車上載的就是金正恩，準備前往中國與中國國家主席習近平進行會談。

韓聯社引述消息人士的話報導，該輛列車在當地時間7日晚間10點15分左右經過丹東，該列車預計在今日早上10點會抵達北京。韓聯社報導還提到，通常北韓的列車會漆成綠色的，目前丹東當地和鴨綠江周邊戒備森嚴，附近旅館內，面對鴨綠江的房間也不能訂了，更有網友在微博指出，「丹東某街道車流突然轉向，不知道是不是和這件事有關」。

NHK報導則提到，北韓和中國大陸邊境的橋樑附近的確有大批警力戒備。若是該列車上載的真是金正恩，那麼這將會是他在一年之內第4次與中國國家主席習近平會面，去年兩人共會面了3次，前兩次都是事後才發布正式消息。

值得一提的是，今天1月8日是金正恩的生日，他也許會選在中國度過。金正恩和習近平的會面也可能是為第二次「川習會」做相關準備，美國總統川普先前表示這場會面「很快就會發生」，更在6日提到，在「不久的將來」就會宣布會面地點。

金正恩在1日向全國發表春談話，他提到無核家園概念，且隨時準備好和美國總統川普會面。川普則在隔日向記者表示，他收到北韓領導人金正恩的新年來信，大讚「這封信真是太棒了」。

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關鍵字：習金會,金正恩,習近平,丹東,日韓要聞

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