蔡英文硬起來「國民黨成邊緣人」　李正皓嘆：4年來兩岸論述空轉

▲習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

大陸國家主席習近平發表《告台灣同胞書》，提出「習五點」並定調「九二共識」，總統蔡英文強硬回應，強調「不接受九二共識」、「反對一國兩制」。國民黨草協聯盟發起人李正皓表示，「國民黨突然成了邊緣人」，國民黨的兩岸論述4年來是空轉的。

李正皓在臉書表示，在這波92共識是否包含一國兩制的質疑聲中，不但國民黨中央的回應慢半拍，「更有黨內明日之星進退失據，釀成個人政治危機。」

李正皓認為，最主要的原因是自2000年蘇起提出92共識的概念後，國民黨就再沒有人試圖對兩岸關係提出進一步的具體論述。2000年到2008年，92共識主要作用在於成為國、共兩黨重建互信的試金石；2008年到2014年，92共識的作用則是兩岸官方與非官方的交流基石。

李正皓表示，若用蓋大樓來譬喻兩岸關係，92共識就是兩岸關係的地基，但任何一個地基總有極限，不可能無止境的疊加房屋樓層上去，「事實上92共識在2014年太陽花學運之時，我認為已經到了極限。」2014年、2016年國民黨會輸，「兩岸牌失靈」絕對是重要因素之一。

李正皓表示，2014年至今剛好四年，這四年如果國民黨把握時間，對內凝聚民意，對外與大陸積極政治談判，或有可能重新洽談出一個更符合當前兩岸民意的「共識」出來。

李正皓進一步表示，但悲劇的是，這四年國民黨就在一次又一次的黨主席選舉中空轉、浪費；比悲劇更悲劇的是，國民黨雖然浪費了四年的時間，但因為民進黨的執政實在太爛，「爛到國民黨莫名奇妙的在2018年地方選舉贏得了一次大勝利。」

李正皓直言，大勝利的結果就是民眾的期待由民進黨重新轉移至國民黨身上，問題是國民黨其實還沒準備好，「國民黨的兩岸論述在這四年是空轉的，這是事實，但對岸沒有。」

李正皓表示，拋棄過時的92共識，重啟兩岸政治談判，洽商一個台灣多數民意與對岸都可接受的新共識才是當務之急，「民進黨做不到與對岸對話，國民黨有空間做得到，更有責任應該要做到，這才是當前這代國民黨應肩負起的歷史使命。」