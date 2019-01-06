朱立倫挺九二共識　陳其邁：要選總統的人這說法「毋湯啦」

政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫6日在臉書發文回應總統蔡英文九二共識議題，強調「九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的，它不該、也絕對不會與一國兩制畫上等號」。對此，前民進黨立委陳其邁6日狠酸，「朱立倫是要選總統的人，這種說法『毋湯啦！』」

陳其邁在臉書表示，習近平日前將九二共識定調為「一個中國」，以「一國兩制」作為解決台灣問題的具體方案，蔡英文明確表示拒絕，獲得國人一致認同，但卻看到朱立倫批評蔡英文讓兩岸關係陷入動盪。

陳其邁認為，「朱立倫是要選總統的人，這種說法『毋湯啦！』」，朱立倫的「動盪說」，及不提反對一國兩制的説法，只是迎合大陸，不會獲得多數台灣人民的支持。

陳其邁指出，習近平對九二共識、一國兩制的定調，是絕大多數台灣人民無法接受的，蔡英文正是代表台灣人民，做出反對一國兩制的宣示，反觀朱立倫應明確反對一國兩制，但卻選擇退縮不語，與蔡英文相比，高下立判。

陳其邁提及，2015年5月4日，朱立倫和習近平會面，未見提中華民國、一中各表，近期接受央視專訪時，同樣也是只有提到九二共識，未見中華民國、一中各表；大家都知道習近平的九二共識，和國民黨的「九二共識，一中各表」不同，何來共識？這是自欺欺人。

陳其邁強調，台灣人民真正需要的領導者，是有智慧、有勇氣，儘管在強大的壓力下，依舊能夠捍衛台灣，與人民站在一起的人。

貼文一出，許多網友紛紛留言回應，「我選的總統我驕傲，我選的其邁我驕傲」、「讚爆小英總統！我愛台灣，朱立倫的怒快比讚數還多！笑死！」、「國民黨不要再騙人了」、「由他的言論可見他的格局只能到新北市長了」