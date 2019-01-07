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尾牙聚餐！老公同事勸「那麼胖少吃點」　人妻自我質疑...網供嗆辣金句力挺

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▲▼吃到飽,buffet,擺盤,自助餐,海鮮。（圖／取自Pixabay）

▲吃到飽。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

網搜小組／綜合報導

吃尾牙吃了一肚子火！有位人妻在臉書表示，自己日前陪老公去吃尾牙，卻被不熟的老公同事接連「給了建議」，說那麼胖要少吃一點，讓她心裡很不是滋味。原po認為自己的身材沒有礙到別人，卻被三番兩次「規勸」，實在是有點超過，甚至還懷疑自己是不是開不起玩笑。不過網友們都紛紛力挺，鼓勵她做自己最重要。

一位女網友在臉書「爆怨公社」中表示，日前陪先生去尾牙聚餐，拿著餐點準備回座位時，卻被一位不熟的老公同事說「妳那麼胖少吃一點」。她表示，講了1、2次可以當作是開玩笑，但是得寸進尺講了3次是否真的太超過？

人妻表示，自己就算身材比較豐腴，也沒有礙到對方，更沒有吸光別人空氣，憑什麼被這樣對待？她也表示，對方的身材明明也不輸自己，「一個大男人挺著一個肚子，你好意思笑我？」

▲▼胖子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友鼓勵就算胖也沒礙到別人，做自己就好。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

最後她還質疑是不是自己心態有問題，或是真的開不起玩笑；不過對此網友都紛紛力挺，認為對方真的管太多，好好做自己就好。

網友們紛紛聲援表示，「這種人自以為直白個性，其實就是白目，做自己最重要」、「以我的脾氣..我一定會跟他說你也不差啊！呵呵」、「我老公之前的同事也是！每次看到我就說生完小孩就瘦不下來了齁！甘他屁事」、「我有吃到你家的一粒米還是一滴水？」、「我常常被說，我都回：這是多少美食累積的，我老公捨得我吃，又不是你付錢」。

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關鍵字：尾牙,,爆怨公社

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