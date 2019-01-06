台中健豪「年終26個月」！員工超high　尾牙300桌邀金曲歌后獻唱

地方中心／台中報導

每年尾牙獎品都會送出名車、令人稱羨的台中健豪印刷廠，過去還曾加碼送員工環遊世界，2019年適逢公司20周年，業者決定盛大舉辦，除了席開300桌，會上還會邀請玖壹壹、金曲歌后徐佳瑩等人同歡，另外由於營收業績開紅盤，員工年終最高可領到26個月獎金，令人相當羨慕。

▲台中健豪印刷廠尾牙今年席開300桌。（圖／東森新聞，下同）



歲末之際，許多公司都會舉辦尾牙犒賞員工，其中台中健豪印刷廠將在26日席開300桌，慰勞員工一年來的辛苦。而大家除了尾牙之外，最期待的就是年終獎金，業者透露，2018年底九合一大選的文宣全台有一半都由公司包辦，整體業績上漲2至3成，此次員工最高可以拿到26個月獎金，大約近百萬元。

回顧印刷廠創立初期，由2人合資經營，員工僅5人，後來順應時代潮流，以網路自動化取代人工印刷，什麼都做、大小都接、不放過任何利潤，包括知名超商的咖啡杯、房仲的廣告單等，並以低於6成的市價殺出重圍，從一個廠擴張到全省6大廠，還曾創下25億營業額的亮麗成績。

▲尾牙上老闆大方送名車。



傳統產業成績亮眼，老闆把九成獲利都分給員工，讓員工變成股東，大家同心協力，也在尾牙大手筆祭出名車，從奧迪送到保時捷，送員工到北歐、日本等地國外旅遊、環遊世界，因此獲得「最幸福企業」美名。

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