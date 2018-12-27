獨 / 平安夜長談3小時　新系大老說動蘇貞昌點頭接閣揆

▲蘇貞昌將接任行政院院長。（圖／記者周書羽攝）



記者陶本和、陳弘修 / 台北報導

行政院長賴清德辭意甚堅，明年1月中旬走人，新閣揆一職敲定由剛打完新北市長選舉的蘇貞昌接任。據透露，在蔡英文政府施政無法讓民眾有感，緊接著馬上到來的兩波立委補選又不見得有絕對勝算的情形下，民進黨內能夠穩得住行政團隊，同時又有豐富經驗的人選，放眼望去曲指可數，雖然蘇貞昌一直被視為理想對象，但他從未正面回應，直到新系大老在12月24日平安夜出面跟蘇貞昌長談3小時後，他終於點頭答應接下閣揆。

內情人士表示，新系大老與蘇貞昌的這場會面，時間在12月24日，當天剛好是平安夜，為了說動蘇貞昌在民進黨政府士氣低迷之際重出江湖，兩人交換意見與討論局勢，時間長達3個小時。

據了解，在黨內其他派系推不出人選之下，新閣揆必須擁有豐富經驗讓施政接地氣的現實考量下，蘇貞昌此時點頭願意承擔，加上新系的背書，也等於讓從敗選後就處於低檔的民進黨吃了一顆擁有派系共識的定心丸。

內情人士說，賴清德確定走人，為了讓行政院的運作能夠無縫接軌，新閣揆必須是個擁有豐富行政經驗的人，民進黨面臨新任黨主席選舉、行政院長遺缺要補的窘況，蘇貞昌的輩份夠，確實是不二人選，即使新北市長一役未果，但他在選戰過程中的拼勁與行動力，選後還能繼續保溫的後續力，還可說上是雖敗猶榮。

▼蘇貞昌將接任行政院長。（圖／蘇貞昌辦公室提供）



內情人士不諱言地指出，從此次九合一大選結果來看，民進黨的施政或國會表現，無法讓人民有感，最主要的問題之一就是沒有善用有經驗的大老，好比立院黨團總召柯建銘這類的同志。且拿管中閔案來說，如果行政團隊有足夠能耐，也不用找前國民黨立法院長王金平進到總統府裡去喬了。

對於民進黨接下來與行政與立法部門的合作，內情人士也分析，行政院秘書長卓榮泰當選黨主席後必須立刻面臨兩波立委補選，如果選不好，這個新任黨主席也只能算是犧牲打，能否撐完2020總統與立委選舉仍是未定之天，如果行政院沒有找蘇貞昌這樣輩份夠且有豐富經驗的人來帶領，整個政府就會形同提前跛腳。

黨內人士指出，民進黨在九合一大選潰敗後，不僅中央執政已經嚴重動搖，甚至有地方立委早就挫著等，而派系間也各有盤算。當時的確有人認為蘇應該投入黨主席選舉，但新北之役未捷，出師恐怕無名，且蔡英文方面可能也不太同意，加上黨內吹起中生代接班的聲浪，蘇貞昌陣營最後並沒有任何的動作。

至於賴清德在選後第一時間請辭沒有成功，一度在新系內部引起軒然大波，即便蔡英文籌組所謂「史上最強勸留團」，最終還是難以撼動賴清德第二波的請辭決心。

黨內人士評估，雖然新系的賴清德走人，換成蘇貞昌上場，表面上是不同派系，但過去蘇貞昌即其子弟兵也是有跟新系併肩作戰的默契，例如，2012年蔡英文競選總統時，總部由蘇貞昌擔任主任委員，新系的林錫耀擔任執行總幹事、陳俊麟主責民調，團隊中新系、蘇系人馬其實都有過合作與互動的經驗。

依照目前的時程規劃，閣揆異動的時間預計在立法院處理完總預算案，相關工作告一段落後進行，如果立法院必須加開臨時會2週，蘇貞昌正式走馬上任的時間就在明年的1月中旬。

▼蘇貞昌將接任行政院長。（圖／記者周書羽攝）

