獨派4大老逼宮蔡英文　鄭文燦：現在喊話還有點早

▲鄭文燦。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等發表共同聲明，要求總統蔡英文不要參選2020總統連任。對此，桃園市長鄭文燦表示，選務不適合用喊話方式說「誰能選誰不能選」，但相信黨對於這樣的意見會尊重，並且去了解其訴求重點。

鄭文燦表示，現階段政務要革新，要大破大立、貼近民意，拚經濟拚建設顧民生，應是現在革新方向，再來是黨務的重建，應要蒐集各方民意作為執政的輔佐，他認為透過這次黨的改組再造，應該會讓大家能夠重新找到自己的基礎。

鄭文燦說，政務與黨務改革之後，第三才是選務的安排，時間預估落在今年的上半年，現在還有一段時間，選務不適合用喊話的方式，說「誰能選誰不能選」。

鄭文燦認為，總統選舉還有一年一個月，還有一段時間，相信黨會有智慧、周延審慎來處理選務，會做最好的安排，黨內還有初選的階段，因此一定會有各種意見表達，「所以現在喊話說，誰能選誰不能選，還有點早」。

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