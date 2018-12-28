蔡英文有會見蘇貞昌　黨達成共識、新潮流同意：留下賴清德

▲總統蔡英文邀請記者入官邸茶會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日下午邀記者入官邸茶會，針對近來前行政院長蘇貞昌回鍋的傳言，坦言最近有跟蘇貞昌會面，大家討論後的結論，就是行政院長賴清德如果願意留下來，是最好的方向。

在行政院長的人事異動上，蔡英文表示，她有跟黨廣泛談過，共同意見就是把他留下來，對於政局是最好的，認為他對政策的延續，對國家發展都是好的，「因為他對政策最熟，很努力做事，我們過去一年做了不少事，國家也有在進步。」

蔡英文認為，在困難的時候，大家覺得賴清德應該要留下來，跟大家一起來努力，在黨內幾乎沒有不同的意見，新潮流後來也是支持這樣的看法，「選舉的結果，賴院長覺得他也應該要負責任，但是以現在國家跟政治的因素來說，這是最好的選項」。

但是賴清德辭意堅定，蔡英文說，「還不到最後不放棄啊」，她坦言，每隔一天就會跟賴清德見面，談很多不同的事情，總是有針對這件事交換一下意見，「他也知道留他的意思，這也是黨的共識」。

至於外傳蘇貞昌會是接任院長的人選，蔡英文表示，她跟黨內很多的人都有廣泛的交流，其中也包括蘇院長，但結論一樣，就是要把賴清德留下來是最好的，最近就有一次的會面，也是認為優先要把他留下來。

另外有所謂蘇貞昌已經在徵詢閣員的傳言，蔡英文說，她並不知道，也不覺得蘇貞昌會做這樣的事情，「他自己都說現在就是把賴院長留下來了。」