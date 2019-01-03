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李遠哲4年前說：老一輩往往不對　如今和「平均87.5歲」大老們逼宮

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▲▼2016年總統大選,民進黨總統候選人蔡英文、前中研院長李遠哲。（圖／ETtoday資料照）

▲2016年總統大選，民進黨總統候選人蔡英文、前中研院長李遠哲。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲3日在報紙上刊登半版「公開信」，呼籲蔡英文總統「不要參選連任」、「交出行政權」，引來網友批評「老人亂政」。其實李遠哲曾在約4年前表示，「老一輩的人總以為自己是對的，但往往是不對的」，應多傾聽年輕人的心聲，互相溝通。

吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲3日的共同公開信中，向蔡英文訴求「放棄連任、交出行政權，退居二線」，並落實憲法第五十三條「行政院為國家最高行政機關」的明文規定，由新任行政院長全權組閣、指揮內閣。蔡英文隨後在臉書上表示，「我知道有幾位老前輩寫信給我，不過這個時刻，向世界表達台灣人的心聲更重要。」

▲▼吳澧培,李遠哲,彭明敏,高俊明,蔡英文,公開信,致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）

▲致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者袁茵翻攝）

由於吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲這4位獨派大老，年齡分別為84歲、95歲、89歲、82歲，4個人加起來共350歲，平均87.5歲，歲數偏高，引來鄉民批評「一群悲憤老人」、「老人亂政」、「過氣老人」、「這些老人完全不懂團結兩個」。

其實李遠哲曾在2015年期間，接受《信報財經月刊》訪問，談台灣太陽花運動和香港雨傘運動議題。李遠哲提到，要改變政府未能掌握民情的情況，政府要聽老百姓、年輕人的心聲，互相溝通、了解才能找到好的出路，「老一輩的人總以為自己是對的，但往往是不對的。一個好的政治家要多聽、懂得總結、凝聚共識。」

外界擔憂民進黨執政會對兩岸關係造成衝擊，李遠哲當時並不擔憂，還說自己1987年與中共領導人鄧小平見面時，對方說兩岸紛爭可以留給下一代去解決，現在最重要的是把社會弄好，「兩岸的糾紛不是民進黨或國民黨執政的問題，而是一個執政黨是否真正為人民著想的問題。」

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關鍵字：李遠哲,逼宮,蔡英文,吳澧培,彭明敏,高俊明

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