獨派逼宮蔡英文回應了！「向世界表達台灣人心聲更重要」

九合一選舉民進黨大敗,讓黨內2020總統大選提早開打。總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲等發表共同聲明,對此,蔡英文3日在臉書表示,「我知道有幾位老前輩寫信給我,不過這個時刻,向世界表達台灣人的心聲更重要」。

蔡英文說,昨天她回應中國國家主席習近平的談話,已經翻譯成英文,「請大家一起把以下圖片、文字分享給世界各地的朋友,讓更多人聽見台灣的聲音!」

We have never accepted the "1992 Consensus." The fundamental reason is because the Beijing authorities' definition of the "1992 Consensus" is "one China" and "one country, two systems." I want to reiterate that Taiwan absolutely will not accept "one country, two systems." The vast majority of public opinion in Taiwan is also resolutely opposed to "one country, two systems," and this opposition is also a "Taiwan consensus.”

蔡英文強調,「我們始終未接受『九二共識』」,根本原因就是北京當局所定義的「九二共識」,其實就是「一個中國」、「一國兩制」。我要重申,台灣絕不會接受「一國兩制」,絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」,而這也是「台灣共識」。

吳澧培今於報紙上大篇幅刊登「致蔡總統的公開信-敬請不要參選連任」,要求蔡英文放棄連任、交出行政權退居二線等2大訴求,以下為公開信全文。

致蔡總統的公開信-敬請不要參選連任

這是我們極不情願、極不希望也極其痛苦的公開信。面臨如此嚴峻、險惡的關鍵時刻;不寫,不僅有愧身為台灣人/台灣公民/綠色價值支持者的立場與身份;如此岌岌可危的情勢,也不容我們再沉默、再姑息、再坐視下去。



兩個訴求:請蔡總統放棄連任、交出行政權 退居二線



我們的呼籲與訴求非常明確:第一、請蔡總統放棄連任的野望,公開宣布只做一任;第二、請總統交出行政權,退居二線,落實憲法第五十三條「行政院為國家最高行政機關」的明文規定;由新任行政院長全權組閣、指揮內閣。



「九合一」選舉血淋淋的現實擺在眼前,台灣派被逼到牆角,非澈底改弦更張不可。台灣人民已對蔡總統投下不信任票,也給民進黨丟出震撼彈,台灣人民沒有欠總統分毫,百分之百是總統您辜負了台灣人民的付託。2016年台灣人民歡欣鼓舞的把您送上總統寶座,又讓民進黨成為立院絕對多數黨,總統您的權力基礎之大之廣,較諸前總統李登輝有過之而無不及。不旋踵開兩年而已,選票硬生生掉了兩百萬之多,四都十三縣市只剩二都六縣市,您午夜夢迴,捫心自問,認為自己還有機會「再站起來」?人民還會支持您再戰二O二O嗎?



敗選之後,最嚴重且迫切的危機,就是台灣門戶洞開;四都市長既是「九二共識」又是「兩岸一家親」,從南到北連成一氣,台灣形同不設防的國家,中國勢力排闥而入,必如水銀瀉地,無孔不鑽,台灣的國家安全閥眼見就要失靈了。蔡總統您還有能力掌國家之舵?本來權力極大化的蔡總統,不只被打趴,而且跛足已現,如今在人民對您能力信任度極小下,還有什麼權威可以領導政府?取信人民?對抗內外交逼的邪惡?



善用行政立法權:阻卻中國統戰 遏制裡通敵國



當務之急,唯有把中央執政的力量發揮到最大。為了阻却中國統戰、遏制裡通敵國的惡苗孳長,有而且只有強化在握的行政與立法權之一途。執政黨在國會依然多數,該立什麼法就立什麼法;徒法不能自行,還得靠中央政府把關,該嚴格執行就嚴格執行,絕不寬貸。如此雙管齊下,只有選拔一位強而有力的最高行政首長,一舉提振士氣、展現實力,而且馬上可以贏回民心;為二O二O奠下勝基。

不能徒託空言,我們也願意提出閣揆人選的條件。既然賴閣非總辭不可,我們認為最好人選,必須有理念、有能力、有行政經驗,而且有成績可以為人稱道,更重要的是完全沒有獵取大位的野心,從而可以抖落包袱,勇往直前。



剖腹相告:端看蔡總統的智慧與抉擇

這是最壞的時刻,但我們對台灣民主充滿信心,對台灣人民充滿信心;這也是最好的時刻,全世界─尤其美國─都已警戒中國的野蠻崛起,而台灣正是民主防線中的砥柱;台灣要自助才能人助。無論國內或國際情勢,「現狀」已證明是不可能「維持」的。交好美、日、歐盟等民主國家,才是趨吉避凶之道。



總統,您當然可以一意孤行,繼續做連任大夢。那麼我們可以斷言,綠營中一定有人起而爭鋒,屆時我們不得不支持另一組候選人。綠營會不會分裂?會,蔡總統您會不會連任成功?否。我們已把損益利害剖腹相告,所以分裂之咎不在我們,責任還是由您承擔。



言盡於此,端看總統您的智慧與抉擇了。





連署人:彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明

