拉近實力差距！陸太空支出超過俄2倍　美智庫：無法忽視的對手

▲嫦娥四號探測器。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸「嫦娥四號」探測器3日成功軟著陸在月球背面，成為人類首次完成的研究。近年來中國大舉發展太空計劃，有意成為太空開發世界的實力強國。華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）軍事太空計畫專家哈里森（Todd Harrison）表示，「若中國利用太空進行軍事用途，將成為美國無法忽視的對手。」

據法新社6日報導，美國在冷戰時期將焦點放在蘇聯的火箭和衛星發展，但近年來的重點可能要轉移至中國的太空計劃了；目前中國太空計劃由解放軍負責，如今發射火箭到太空的數量已是世界之冠，去年中國發射升空有39枚，美國是31枚，俄羅斯20枚，歐洲則是8枚。



報導指出，中國的太空探測器搶在任何國家之前，率先登陸月球背面，並計劃在接下來10年內建造繞行軌道的太空站，在那之後的十年又打算送太空人登月。經濟合作暨發展組織（OECD）估計，儘管中方並未透露民用和軍用太空計畫的開銷費用，不過肯定是高過俄羅斯和日本，他們2017年的相關預算就高達84億美元（約新台幣2588億元）。

▼嫦娥四號揭示月背秘密。（圖／翻攝自中國國家航天局網站）





顧問公司布萊斯太空暨科技公司（Bryce Space and Technology）分析師史密斯（Phil Smith）表示，這金額遠不及美國花在軍事和民用太空計劃的480億美元（約新台幣1.4兆元），卻是俄國民用太空預算30億美元（約新台幣924億元）的兩倍多。



報導提到，中國克服數十年的落差並有條有理地複制其他大國在太空計劃各階段達成的發展，1970年發射第一顆衛星，2003年首次載人太空飛行任務，2012年首度實現載人太空船和軌道飛行器對接，以及啟動北斗衛星導航系統，也就是中國版的全球衛星定位系統（GPS）。

▼大陸以「一箭雙星」方式發射2顆北斗衛星。（圖／翻攝自新華網）

中國真正對美國展現競爭力的時機可分為兩個方面，短期來看，是利用太空發展軍事用途；長期來看，就是開發太空資源，要在月球或小行星上開採礦物或水，特別是為火箭生產燃料都還有很長的路要走。哈里森說，「中國如果持續以這軌道向前，他們的太空科技實力很快就會超越俄國。」



報導最後分析，美國與中國的競爭困局在於雙方從未展開對話，太空中的規範與條規對話也是空白；太空襲擊雖然在過去還是很不切實際的想法，不過如今已經有可能實現，比如太空中衛星襲擊對撞，地對空襲擊衛星等，都是令人擔心的因素且有必要規定的。哈里森說，「如果涉及中國的太空危機，我們的軍隊還不知道該打電話給誰。」

▼神舟九號太空船。（圖／翻攝自大陸網站）