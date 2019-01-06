接棒「軍二代」秦衛江　徐起零任東部戰區陸軍司令

▲新任東部戰區陸軍司令徐起零。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

解放軍在新的一年傳出最新人事調動，原北部戰區第79集團軍軍長徐起零已被證實跨戰區出任東部戰區陸軍司令，晉升副戰區級。至於原東部戰區陸軍司令、知名的「軍二代」秦衛江則在2018年6月被官方媒體曝光擔綱東部戰區副司令員一職。

據東部戰區陸軍官方微信「人民前線」報導，去年12月26、27日，東部戰區陸軍組織了首長機關年度軍事訓練首輪考核。「對這次考核，東部戰區陸軍司令員徐起零指出：要堅決抓建謀戰練兵備戰。瞄準對手抓研究，著眼強敵抓備戰，緊貼實戰抓練兵，確保平時能夠穩控局勢，戰時能夠決戰決勝。」明顯上述內容確認了徐起零的最新職位。

公開資料顯示，徐起零長期在原濟南軍區服役，曾任原濟南軍區作戰部副部長、原濟南軍區某師師長等職，並於2012年調任原第54集團軍參謀長。2016年解放軍成立五大戰區，徐起零則出任中部戰區陸軍副司令。

隨後，中國國防部在2017年4月宣布，中央軍委決定以陸軍原18個集團軍為基礎調整組建13個集團軍，番號依次為第71集團軍至第83集團軍。此後，徐起零便以第79集團軍軍長身份亮相，該集團軍隸屬於北部戰區。

▲「軍二代」秦衛江是東部戰區陸軍首任司令。（圖／翻攝自中評網）

至於前任東部戰區陸軍司令秦衛江出身於軍人世家，父親為國防部原部長、1984年國慶大閱兵總指揮秦基偉，弟弟為現任武警副司令秦天。秦衛江從軍以來歷任原65集團軍裝備部部長、副軍長，原北京軍區副參謀長，原第27集團軍軍長，原南京軍區副司令員等職。2000年晉升少將軍銜，2012年晉升為中將。2016年1月東部戰區陸軍成立，其出任首任司令。

值得注意的是，這位中國知名的「軍二代」在2002年獲得軍事學碩士學位，成為解放軍作戰部隊中第一位被授予軍事學碩士學位的軍職指揮員，其研究的專業方向是外軍戰略，同時也曾為東部戰區陸軍的特戰部隊授課。

過去大陸媒體高度關注秦衛江親力親為的帶兵事跡。2017年初，東部戰區陸軍組織黨委機關進行軍事訓練考核，考核內容包含基礎體能、指揮技能、手中武器使用。在第二次考核中，一名編號001的軍人5發全中，手槍射擊考核成績優秀，而這位001就是東部戰區陸軍名副其實的「一號」，司令員秦衛江。

據了解，按照解放軍《軍事訓練與考核大綱》規定，基礎體能技能和手中武器考核，各課目考核年齡上限是55-59歲。秦衛江出生於1955年12月，當時年齡為61歲，並不需要參加考核，但他說，「要求部屬做到的，自己一定要做到」。