移民署追落跑團新招　懸賞提供線索者　每逮1人發4千元

▲移民署外勤隊幹員日前在彰化、新竹等地逮捕3名越南籍脫團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署和警政署共組專案小組追查觀宏專案開放越南籍觀光客免簽，首波活動卻造成史上最大「落跑團」意外，警、移兩署合力追查，新任署長邱豐光上任後頗有斬獲，截至3日今晚6點統計結果。兩署專案查處到案人數已經增加到30人，但仍有118名越南籍觀光客仍在逃。移民署新任署長邱豐光為鼓勵警民合作查緝，將提供獎金給提供線索逮捕逃脫旅客的民眾，若民眾提供消息讓移民署順利尋獲逃逸觀光客，逮捕1個觀光客將頒發新台幣4千元獎金。

▲移民署外勤隊幹員日前在彰化、新竹等地逮捕3名越南籍脫團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署表示，案件追查迄今雖頗有斬獲，但新任署長邱豐光仍要求所有外勤隊員加緊查緝腳步，並為鼓勵民眾踴躍提供線索，讓外勤幹員盡速將剩餘人等逮捕歸案，署方今晚表示：將針對提供線索讓移民署、警方順利逮捕兔脫逃逸觀光客者，每尋獲逮捕1人，移民署便頒發新台幣4千元獎金。

移民署明天起擴大查緝偵蒐方式，增加警民合作方式，提供獎金期待民眾踴躍提供線索，希望能加入逮捕剩餘逃逸越南籍觀光客歸案。目前根據移民署統計：觀宏專案脫團人數仍有包含男性83人、女子35人共118人在逃。

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