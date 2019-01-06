國民黨九二共識「頑固不靈」　黃國昌下戰帖：來場政黨大辯論吧

▲時代力量立委黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文呼籲國內各政黨不要再講「九二共識」，因為這個名詞已經被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊的空間，但國民黨人士仍陸續表態，引來時代力量立委黃國昌痛批「頑固不靈」，要求來場政黨大辯論，「讓真理越辯越明」。

大陸國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話，針對兩岸關係再提出5點推動和平統一進程，並定調「九二共識」，蔡英文則隨即召開記者會，強調她始終未接受「九二共識」，根本的原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」，而對岸領導人的談話，證實了他們一直以來的疑慮，重申台灣絕不會接受「一國兩制」，且絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，這就是「台灣共識」。

蔡英文5日在與外媒茶敘時進一步指出，由於九二共識這樣的名詞已經被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊的空間，台灣面對國際社會，應該要送出一致、清楚的訊息。她期待台灣所有政黨，都應該清楚說出「我們拒絕一國兩制」，說出人民的心聲，不要打折扣，不要再講「九二共識」。

面對國民黨堅持立場，黃國昌認為，乾脆舉行一場「憲法原則與中國政策」的政黨大辯論，讓各政黨代表都站出來講清楚，國民黨可以解釋其「一中憲法」與「九二共識」的具體內涵與憲法基礎；民進黨也可以說明其2007年通過的「正常國家決議文」，到底還是不是民進黨的主張？也可以解釋民進黨2015年向臺灣社會承諾推動的全面憲政改革，到底還要再拖延多久？

黃國昌表示，真理越辯越明，政黨大辯論有助於台灣的公民社會理性判斷，接下來應該努力的方向與道路。