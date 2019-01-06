鄭文燦回應「習五點」：談九二共識是自己騙自己！

▲民進黨黨主席補選，桃園市長鄭文燦前往八德國小投票。（圖／曾姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨6日舉行黨主席補選選舉投票，桃園市長鄭文燦前往八德國小投票，針對媒體詢問中共「一國兩制」、「九二共識」引發爭議表示，「習五點」的九二共識版本是沒有中華民國、沒有一中各表、也沒有政府存在，已經把過去所謂模糊九二共識空間否定了，這個時間點再談九二共識，是自己欺騙自己。

鄭文燦針對蔡英文總統希望不要再談九二共識的說法表示，過去有各種九二共識說法，有一中各表或一表各中，有一中派、各表派，而「習五點」的版本「是把過去國民黨執政時期各種模糊的詮釋全部否定」，最後證明北京都拒絕，北京政府立場只有一個，就是一國兩制台灣方案，新的說法完全不符合台灣民意主流的意見、否定台灣做為一個自由民主體制的價值。

鄭文燦說，「這在台灣不會引起共鳴，在國際社會也不會得到接受」，蔡總統已經做了台灣立場明確的表達，「我想這個表達是符合台灣多數民意。」他認為習五點已經把過去所謂模糊九二共識空間否定了，這個時間點再談九二共識，是自己欺騙自己「我想是沒有必要的。」

民進黨桃園市黨部表示，黨主席補選桃園共設6個投開所，黨員有萬餘人。