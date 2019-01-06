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朱立倫挺九二共識　黃國昌嗆爆：死當的憲法學分

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▲▼立委黃國昌陪同普悠瑪罹難者家屬前往交通部召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫6日在臉書發文回應總統蔡英文九二共識議題，強調「九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的，它不該、也絕對不會與一國兩制畫上等號」。對此，時代力量立委黃國昌批評，「朱立倫死當的憲法學分」。

針對中國大陸領導人習近平在2日講話中定調「九二共識」，並提出「探索兩制台灣方案」等說法，蔡英文5日表示，在這種情況下，期待台灣所有的政黨，都應該清楚說出「我們拒絕一國兩制」，說出人民的心聲，不要打折，也不要再講「九二共識」，因為這個名詞已經被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊的空間。

朱立倫在個人臉書發文寫道「蔡總統，您不承認九二共識，但請不要刻意曲解九二共識的內涵，更無權要求所有國人隨您起舞，將兩岸推向動盪。九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的，它不該、也絕對不會與一國兩制畫上等號」。

黃國昌表示，姑且不論這部憲法增修條文的前言與第11條「一國兩區」的規定，是萬年國代在1991年強加在台灣人民頭上的，根本欠缺民主正當性；即使順著這部憲法的邏輯，應該得出的結論是：「中華人民共和國根本不存在！」

黃國昌直指，無論如何，都沒有「一中各表」的空間！批評朱立倫所言，只是再次印證其憲法學分早該被死當！

黃國昌強調，憲法中所謂「一國兩區」的界定，根本是民主憲政史最大的笑話，不僅違反世界上對於「中國就是中華人民共和國」此一事實的普遍認知，更虛構早已不存在的「中華民國大陸地區」，完全違反主權在民的基本原則。

黃國昌也喊話，這部憲法完全悖離現實的虛幻，台灣的憲政改革，應早日啟動，別再繼續拖延。

▲▼朱立倫出席永康街商店活動。（圖／記者賴于榛攝）

▲朱立倫。（資料照／記者賴于榛攝）

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關鍵字：朱立倫,黃國昌,蔡英文,九二共識

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