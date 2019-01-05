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檢驗結果出爐！　金門死豬鄰近10豬場豬隻均為陰性

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▲▼金門小坵岸豬屍外觀腐爛且被啃食。（圖／海巡署第九岸巡隊提供）

▲去年年底在金門發現的非洲豬瘟陽性死豬周邊半徑5公里的10個豬場已全數檢驗完畢，為陰性反應。（圖／海巡署第九岸巡隊提供）

記者崔至雲／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心5日晚間發布新聞稿指出，去年年底在金門發現的非洲豬瘟陽性死豬周邊半徑5公里的10個豬場已全數檢驗完畢，共計200支豬血清，經檢驗後得知非洲豬瘟均為陰性，顯示並無擴散，但目前全金門豬場仍持續進行健康訪視，以防範任何可能的疫情發生。

為了確保金門豬場豬隻均安全，未受到日前漂到金門的死豬隻傳染，防檢局已在今天完成所有檢驗，10個豬場的豬隻均為非洲豬瘟均陰性反應。

▲▼哈爾濱紅腸、同安封肉 。（圖／防檢局提供）

▲▼今日再次在大陸豬肉製品驗出2例非洲豬瘟病毒基因，包括哈爾濱紅腸與同安封肉 。（圖／防檢局提供）

▲▼哈爾濱紅腸、同安封肉 。（圖／防檢局提供）

但應變中心也補充說明，今日再次在大陸豬肉製品驗出2例非洲豬瘟病毒基因，這已經是第9例（福建同安封肉）及第10例（哈爾濱紅腸）陽性案例，前8個案例分別於107年10月31日、11月13日、11月30日各1例、12月12日2例、12月20日、12月21日及108年1月3日各1例)，該等豬肉產品經採樣後已銷毀。

該2案例是由農委會防檢局高雄分局金門檢疫站於小三通水頭碼頭旅客農產品棄置箱所收集；第9例同安封肉於107年12月24日採樣，第10例哈爾濱紅腸於12月26日採樣，均於108年1月2日寄達畜衛所。檢驗基因反應出與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示旅客自大陸攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

應變中心說，動物傳染病防治條例第34條經立法院在去年12月28日三讀通過修正增列第10項「檢疫物不得以郵遞寄送輸入；其以郵遞寄送輸入者，應予退運、沒入或銷燬。」總統在4日公布，將於6日生效。應變中心再度提醒民眾，入境不要攜帶肉品，不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。
 

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關鍵字：豬瘟疫情,防檢局,防疫,檢疫豬,非洲豬瘟,豬瘟

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