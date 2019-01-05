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台灣之星「月租終身0元」！限1個月申辦　網一搶辦崩潰：根本沒有0元

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▲▼台灣之星。（圖／翻攝自台灣之星粉專）

▲台灣之星一段時間就會推出超殺優惠，擄獲不少人使用。（圖／翻攝自台灣之星粉專）

記者陳怡伶／綜合報導

歷經2018的「499之亂」，2019年才剛開始，台灣之星推出「終身0元月租方案」，主打用多少付多少的賣點，優惠殺到見骨；如果是愛打電話與上網的人也不用擔心帳單會破萬，收費上限分別為488、699元，等於是更划算的「吃到飽」方案，申辦只到1月31日止，讓許多人手刀搶辦。但有網友眼尖發現，合約裡多增一項規定「一年不使用，要多付300元費用」，僅用Wifi的使用者還是得付錢，並非真的0元。

台灣之星這款首創的「用多少付多少」資費方案，終身月付0元起，每月按實際上網傳輸量與語音用量計價，分別推出「入門488元」與「勁速699元」2種方案讓民眾選擇，申辦只到1月31日止；若申辦成功，需繳交網路申辦設定費300元與運費200元。

▲▼台灣之星「月租終身0元」！限1個月申辦　網一搶辦崩潰：根本沒有0元。（圖／翻攝自台灣之星官網）

▲台灣之星合約內有一項條款「一年不使用，要多付300元費用」（紅框處）。點圖可放大。（圖／翻攝自台灣之星官網）

其中入門型資費，最高網速21Mbps、網路用量費每GB單價30元、語音通話不論網內網外都是每分鐘1元、簡訊費每則也是1元。「勁速型」資費則是最高網速500Mbps，網路用量費每GB單價40元、語音通話不論網內網外是每分鐘1元、簡訊費每則也都是1元。

兩種4G資費方案，號稱沒打到電話與用到網路就0 元月租費，讓許多人搶著申辦「養機」。但有一名網友發現合約似乎有變動過了，2日的合約上並沒有「年不使用，要多付300元費用」的規定，但4號再看合約就多增加了這一條款，上PTT詢問「台灣之星偷修改合約？」造成網友議論。

▲▼台灣之星「月租終身0元」！限1個月申辦　網一搶辦崩潰：根本沒有0元。（圖／翻攝自台灣之星官網）

▲488與699費率比較。點圖可放大。（圖／翻攝自台灣之星官網）

原PO在PTT貼文上寫道，「我看大家在討論說，零月租的方案，說『一年不使用，要付300元的費用』，可是我的印象中，明明就沒有啊！」並附上一張2日合約截圖來證明。另一名網友也在PTT發文說，「請注意，此方案如果一年完全沒使用要多收300門號使用費，除非是真的很怕門號會被取消，不然養門號還是建議用預付卡。」

多則貼文議論合約一事，正反兩派激戰，網友紛紛留言說，「我看到是民國108年1月4日起申辦本系列方案之用戶，連續12個月完全無任何語音發話、簡訊發送，會在次月隨帳單收取電信門號使用費300元」、「台星官網有改了，1/4號第8點，但LINE好友進去的沒改」、「我1/2晚上申辦的，PDF合約內容沒有300元使用費，但是訂單明細上的合約有寫300元使用費」。

▲▼台灣之星「月租終身0元」！限1個月申辦　網一搶辦崩潰：根本沒有0元。（圖／翻攝自台灣之星官網）

▲有網友2日截圖合約發現，並沒有一年內未使用要繳交300元的條款。點圖可放大。（圖／翻攝PTT）

另一派網友則認為台灣之星做法是對的，「還沒簽合約哪叫偷改」、「反正最後一條早就說她有權利改了XDDD不爽不要辦」、「反正它只保證沒有月租費 沒有說不能收其它費」、「老話一句，不爽可以不要用，沒人逼你跟風（瘋）申辦」、「台星的方案完全合理，只是太不嚴謹了容易遭話柄」。

記者5日實際到官網查看合約，不論是488或699資費方案，第10點都是寫著「本專案自門號開通日起，若連續12個月無任何語音發話、簡訊發送(含網內、網外、市話及國際漫遊等)或行動上網數據使用量，立同意書人同意於次期帳單給付將於次月隨帳單收取次年的電信門號使用費300元；其後如有前述情形，亦同。」

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▼有網友4日發現合約是寫「1月4日起申辦本系列方案之用戶」，才開始有300元費用條款。（圖／翻攝PTT）

▲▼台灣之星「月租終身0元」！限1個月申辦　網一搶辦崩潰：根本沒有0元。（圖／翻攝自PTT）

▲▼台灣之星「月租終身0元」！限1個月申辦　網一搶辦崩潰：根本沒有0元。（圖／翻攝自PTT）

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關鍵字：台灣之星,月租費

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