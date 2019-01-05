金門防疫戰／大陸瘟豬海漂搶灘　畜場「酵素水+酒糟」餵食抗敵

記者陳以昇、王亞志／金門報導

非洲豬瘟威脅持續升溫！金門縣政府、防疫所、養豬戶已經有防疫對策，使用廚餘餵食的養豬場1月7日起全面禁止，違者開罰；針對發現病毒豬屍最近的田埔水庫，定期自淨水場取樣送檢，如發現病毒立即斷絕中國水源導入，有養豬戶在豬隻食用水中加入環保酵素，增加豬隻免疫力並加 強豬舍環境清掃，有信心相關單位能圍堵豬瘟侵入。

▲全島抗豬瘟！永懷畜牧場李姓養豬戶使用環保酵素水餵豬，增加抵抗力，不用廚餘，用酒糟混合飼料餵食，並加強清潔豬舍。（圖／記者王亞志攝）

▼全島抗豬瘟！永懷畜牧場李姓養豬戶使用環保酵素水餵豬，增加抵抗力，不用廚餘，用酒糟混合飼料餵食，並加強清潔豬舍。（圖／記者王亞志攝）

面對非洲豬瘟的威脅，金門縣金寧鄉盤山村永懷畜牧場，李姓養豬戶表示「還是會擔心害怕啊！目前我們用果皮、黑糖、水發酵做成環保酵素，再以1：1000的比例加水，讓豬隻自己去飲用，一方面可以增強豬隻的免疫力，另外一方面可以改善周遭環境，針對豬場裡的沼氣、糞便做消毒，對豬隻及環境都有一個保護的功用存在，比較不會遭到病毒的威脅跟感染。」

李姓養豬戶指出，使用瓊林水庫本地原水，不是使用田埔水庫的水，牧場自己也挖了一口深水井，所以水質不會有污染疑慮；養豬場種豬、肉豬、小豬加起來約300頭，餵食豬隻不用廚餘餿水，是用釀製高粱酒剩餘的殘渣「酒糟」和拌飼料，不但可以減少豬瘟感染機會，更可以讓豬隻吃的健康，也減少成本的支出。

對畜養環境都會用水清掃豬舍，糞水會流到牧場蓋的化糞池內，不會任意排放污染水源；「我們比較擔心的是到養豬戶抓豬去屠宰場的過程，如果A場豬隻不小心感染病毒，透過載豬車、人員、或是抓豬工具再到B場抓豬，就很有可能造成感染。」

▼全島抗豬瘟！永懷畜牧場李姓養豬戶使用環保酵素水餵豬，增加抵抗力。（圖／記者王亞志攝）

金門縣養豬協會楊忠禮總幹事表示，自1月3日防疫所公布海漂到田埔岸邊的豬屍確定有病毒，當天就與縣政府開會決定，即起停止使用廚餘餵養，4日起有3天緩衝時間，7日起就必須停用，屆時違法環保局將開罰。一般豬隻養到6、7個月就可以屠宰，金門地區豬隻都有保險，如果死亡，依據大小重量每隻補助2500元，但嚴格來講實際上金門還沒有疫情案例發生，無法去估計如果疫情發生損失金額。

田埔水庫的水源是從大陸福建晉江龍湖，通過海底管道輸送到金門，而第一隻發現有非洲豬瘟病毒的豬屍是在田埔海邊，距離水庫不到1公里，有人擔心豬瘟病毒會藉由水庫傳播，也擔心導水源頭大陸晉江龍湖附近養豬戶受到感染，為因應豬瘟防疫工作，經檢疫所從自來水淨水場取樣水源送檢，檢驗結果都是正常；若因從福建引來原水帶有病毒，會立刻暫停中國原水引進。

金門縣檢疫所文水城所長表示，全金門有65處養豬場1萬1千頭豬隻，在發現檢驗有非洲豬瘟的豬屍地點田埔海岸，距離3公里處的養豬場裡的190頭豬，全面採樣，半徑5公里的10處養豬場，每一處各採20頭豬隻抽血檢驗，這10個養豬場就檢驗200頭豬，以這樣的採樣方式準確率已經高達95%，如果要全島都採樣，需要耗費大批人力及時間，是不必要的，做好養豬場的環境衛生才是首要的，「要讓非洲豬瘟上不了岸」。

▼金門傳統市場豬販生意不受影響。（圖／記者王亞志攝）

▼全島抗豬瘟！防疫所長要讓豬瘟停在海岸線，上不了岸。（圖／記者王亞志攝）

