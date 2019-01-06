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非洲豬瘟強襲！農委會「4步驟防疫」金門7日全面禁廚餘

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記者鄒鎮宇／綜合報導

非洲豬瘟威脅逼近！金門縣政府自發現死豬後，配合防檢局檢查，確定全金門豬場皆為陰性。農委會也提出「4階段防疫措施」，除了提供養豬戶補助外，也將禁餵廚餘的相關對策一併說明。

受到2隻感染非洲豬瘟的豬屍影響，金門縣政府、防疫所、養豬戶直接進入備戰狀態，將於7日全面禁止餵食廚餘，而農委會也將每頭豬補助2200元幫忙養豬戶轉型，申請期限至3月底，目前已有239間養豬場申請登記；另外，若不轉型的養豬戶，也會強制要求將廚餘蒸煮。

針對發現病毒豬屍最近的田埔水庫，定期自淨水場取樣送檢，如發現病毒立即斷絕中國水源導入，有養豬戶在豬隻食用水中加入環保酵素，增加豬隻免疫力並加　強豬舍環境清掃，全力配合政府圍堵豬瘟侵入。

▲▼全島抗豬瘟！永懷畜牧場李姓養豬戶使用環保酵素水餵豬，增加抵抗力，不用廚餘，用酒糟混合飼料餵食，並加強清潔豬舍，金門豬販生意不受影響，防疫所長要讓豬瘟停在海岸線，上不了岸。（圖／記者王亞志攝）

▲▼金門永懷畜牧場李姓養豬戶使用環保酵素水餵豬，增加抵抗力。（圖／記者王亞志攝）

▲▼全島抗豬瘟！永懷畜牧場李姓養豬戶使用環保酵素水餵豬，增加抵抗力，不用廚餘，用酒糟混合飼料餵食，並加強清潔豬舍，金門豬販生意不受影響，防疫所長要讓豬瘟停在海岸線，上不了岸。（圖／記者王亞志攝）

由於感染死豬海漂到田埔岸邊，非洲豬瘟中央災害應變中心指出，周邊半徑5公里的10個豬場已全數檢驗完畢，共計200支豬血清，經檢驗後得知非洲豬瘟均為陰性，顯示並無擴散，但目前全金門豬場仍持續進行健康訪視，以防範任何可能的疫情發生。

面對全面禁止廚餘一事，農委會表示，現在已啟動「4階段防疫措施」，若疫情在台爆發，也會立刻禁止餵食廚餘，現在主要輔導養豬戶轉型，且一但轉型就不能改回廚餘養豬，否則將收回補助的款項，也會禁止養豬戶繼續養豬。

農委會指出，除了補助外，也會派人指導養豬戶飼料配方，全力幫助對方撐過轉型的過渡期。然而，一但禁止豬隻食用廚餘，全台每年產生的77萬公噸廚餘該何去何從，業者採購新裝備、運輸等處理費用，恐怕轉嫁到消費者身上，引起民眾熱議。

▲▼哈爾濱紅腸、同安封肉 。（圖／防檢局提供）

▲ 若將大陸肉品帶入境，將面臨巨額罰款。（圖／防檢局提供）

▲▼哈爾濱紅腸、同安封肉 。（圖／防檢局提供）

畜牧處表示，台灣有約20萬頭的「土黑豬」只吃廚餘，若改用其他飼料恐導致不適應，進而有滅種危機。對此，農委會也將聯絡各縣市長、專家學者等，在下周召開會議，討論全面禁止廚餘養豬的實施可能性。

環保署表示，全台每天增加約1220公噸的廚餘，停止餵食後也將轉往堆肥場或垃圾掩埋場。據《中央社》報導，有清潔業者表示，倘若禁止豬隻食用，廚餘除了可以送去做堆肥外，也可以送到生質能源廠。

環保署透露，目前宜蘭、台北、桃園、台南及高雄都在興建生質能源廠，預估2022年將全數完成，以上5座加上台中的生質能源廠共6座，每天可以處理掉800公噸的廚餘，倘若再搭配脫水設施，即可將重量壓縮到709公噸。

動物傳染病防治條例第34條經立法院在去年12月28日三讀通過修正增列第10項「檢疫物不得以郵遞寄送輸入；其以郵遞寄送輸入者，應予退運、沒入或銷燬。」總統在4日公布，將於6日生效。應變中心再度提醒民眾，入境不要攜帶肉品，不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。

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