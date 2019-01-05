老師寫聯絡簿！爆兒子是情聖「對隔壁女生又拍又抱」　爸驕傲：跟我一樣

▲校園生活讓男、女生學習人際相處與合作。（圖／記者林世文攝）

網搜小組／綜合報導

聯絡簿是學校老師和孩子父母每天溝通的管道，上頭除了記載功課、考試和生活內容，最後還得經過家長簽名。最近就有爸爸高調曬出小兒子的聯絡簿，原來他被班上導師爆料，在學校桃花朵朵開，撩妹技術相當高明，對隔壁的女孩總是又拍又抱的，而爸爸的反應竟是滿滿的驕傲！

張姓爸爸日前在「爆廢公社」貼文，分享一張兒子聯絡簿照片，原來在「老師聯絡事項」欄位中，導師用藍筆工整寫下滿滿爆料內容，描述著小小情聖有著高明手段。沒想到爸爸一看，當下第一反應是驕傲，「兒子讀幼幼班就這麼有桃花，果然有爸爸年輕的風範！」

老師寫道，「班上有位小女生坐在阿棋（張爸兒子）旁邊，這位小女孩很喜歡阿棋，因為阿棋常會安慰她，又拍拍、又抱抱的。小女孩的家長很好奇，女孩總說不上學，可是只要說到要去找阿棋，就破涕而笑。哈哈！阿棋的人緣很好唷！」

▲老師在聯絡簿上「爆料」，爸爸卻相當得意。（圖／翻攝爆廢公社）

照片貼上網，小男孩、小女孩在幼幼班無猜互動笑翻無數網友，紛紛起鬨可以結婚了，「女朋友從小時候交起」、「明年要當阿公了，恭喜」、「這麼小就很會了」、「先下聘了啊」、「準備提親了」、「恭喜阿，笑年公。」

此外，也有網友分享了自家孩子類似的有趣經驗，天真無邪的年紀，懵懂著「情竇初開」成了學習上的動力，「我女兒也是剛上中班時，也有一個男同學不愛上課，阿嬤就說不上課、不認識字怎麼帶某某（我女兒）出去看電影？然後每天就乖乖上課了！」

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