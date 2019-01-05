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影／防堵非洲豬瘟！桃機開出33張20萬罰單...僅2人繳款

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記者崔至雲／台北報導

連續兩隻來自疫情的大陸死豬先後漂進金門海灘上後，撼動台灣防疫體系。政府為防堵非洲豬瘟入侵，重罰違規攜帶動物肉品入境，根據農委會動植物防疫檢疫局新竹分局今（5日）天表示，截至昨天為止，桃園機場開出33件20萬元罰單，已有2人繳交罰款。

▲▼旅客帶雞仔餅、臘腸入境挨罰20萬。（圖／關務署台北關提供）

▲旅客帶雞仔餅入境挨罰20萬。（圖／關務署台北關提供）

受到去年底在金門海邊發現的死豬檢體驗出非洲豬瘟病毒影響，農委會等各單位持續加強國境防疫作為。根據資料統計，從去年12月18日到昨天為止，全國共有44件被裁罰20萬元，3萬元72件，1萬元11件；其中，桃園機場防檢單位開出33件20萬元罰單。

防檢局新竹分局指出，33件違規裁處書中，已有2人繳交罰鍰，一人是攜帶含豬肉成分的雞仔餅入境的大陸籍賀姓男旅客，另一名為嫁到台灣、已經取得中華民國身分證的陳姓女子，她是攜帶臘腸遭查獲。

▲▼旅客帶雞仔餅、臘腸入境挨罰20萬。（圖／關務署台北關提供）

▲旅客帶臘腸入境挨罰20萬。（圖／關務署台北關提供）

防檢局與台北關為了防範豬瘟疫情入侵，持續強化防疫作為，防檢局並在行李轉盤、旅客行經重要據點等多處，擺設大型防疫犬布偶，同時張貼廣告，告知旅客千萬不要攜帶違規肉品入境，以免遭到重罰。

▲▼旅客帶豬皮、豬肉入境遭罰。（圖／關務署台北關提供）

▲旅客帶豬皮、豬肉入境遭罰。（圖／關務署台北關提供）

針對外國人帶疫區豬肉製品入境遭罰，昨天的「108年非洲豬瘟中央災害應變中心」會議做出決議，要是沒有繳納或繳清，下次入境時拒絕讓該名外籍旅客入境。農委會防檢局組長徐榮彬解釋，如果外籍旅客第一次入境被發現攜帶疫區豬肉及其製品，雖然違反防疫規定，但在裁罰後，還是會給予入境，但必須在離境前繳清罰緩，否則下一次來台灣，必須繳清上一次罰緩，才能入境。

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關鍵字：豬瘟疫情,防檢局,防疫,檢疫豬,非洲豬瘟,豬瘟

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