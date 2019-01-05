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金門防疫戰／旅客最愛廣東粥「吃貨少九成」　在地饕客：現在不用排隊了

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▲▼受非洲豬瘟疑慮影響，金門知名「永春廣東粥」在地老饕喊「來客率掉9成」。（圖／記者王亞志攝）

▲受非洲豬瘟疑慮影響，金門知名「永春廣東粥」在地老饕喊「來客率掉9成」。（圖／記者王亞志攝）

記者 王亞志、陳以昇／金門報導

「你看看今天是禮拜六ㄟ，平常人潮都排隊排到馬路上，今天桌子竟然空蕩蕩！」金城鎮知名「永春廣東粥」，是觀光客遊金門必吃的美食之一，但政府為防堵非洲豬瘟，限制金門豬肉輸台出境後，老闆娘抱怨生意難做，「攤位生意在一天之內掉了6、7成！」一旁在地饕客立刻幫腔補一句「沒看過這種景象，應該是掉了9成吧！」老闆娘心酸回應，「旁邊豬肉攤生意沒受影響，我這裡生意卻是一天比一天差！」

▲▼金門知名永春廣東粥，假日排隊人潮滿到馬路上 。（圖／翻攝網友臉書）

▲金門知名永春廣東粥，想吃還得排隊才吃得到 。（圖／翻攝網友臉書）

▲▼受非洲豬瘟疑慮影響，金門知名「永春廣東粥」在地老饕喊「來客率掉9成」。（圖／記者王亞志攝）

▲受非洲豬瘟疑慮影響，金門知名「永春廣東粥」在地老饕喊「來客率掉9成」。（圖／記者王亞志攝）

廣東粥是金門傳統早餐文化，走在路上隨處可見特色廣東粥小吃攤；開店近90年的老店「永春廣東粥」，早上6點就開店，是許多饕客和部落客心中票選第一的廣東粥，「因為金門人早起，還必須早起搶位才吃得到！」粥店第三代接班人翁老闆，卻在豬肉禁令下，第一次感受業績下降的壓力。因為店內販售的廣東粥、皮帶瘦肉粥，食材原料幾乎都用到了豬肉。「以前口蹄疫掃不到金門啊，這次雖然在海邊發現病死豬，但我們用的在地豬肉絕對沒問題！」店家直言，金門非疫區，吃豬肉根本沒有壓力。

▲▼受非洲豬瘟疑慮影響，金門知名「永春廣東粥」在地老饕喊「來客率掉9成」。（圖／記者王亞志攝）

▲受非洲豬瘟疑慮影響，金門知名「永春廣東粥」在地老饕喊「來客率掉9成」。（圖／記者王亞志攝）

為何業績直直落，翁老闆也莫名其妙，店家不否認豬瘟疑慮確實打擊了店家的生意。反倒是當地居民可以不必再跟外來客人擠人排隊，「從點餐到一碗熱騰騰粥品上桌，一分鐘內搞定！」一位在台灣工作的陳先生，每次回金門都會來排隊「但不是每次來都吃得到，今天人少讓我幸運的一解鄉愁！」陳先生倒是擔心疫情如果擴散，以後就吃不到這「家鄉味」。

「再觀察幾天看看吧，沒生意我就乾脆休息！」假日平均賣出3、400百碗的榮景，老闆娘不知何時能恢復，「不想再讓送貨的虧我家沒生意，但金門根本沒有爆發疫情，看看隔壁豬肉攤東西都賣光光！吃豬肉完全不會有疑慮啊。」

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關鍵字：金門,非洲豬瘟,廣東粥,豬肉,原料

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