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帕布颱風侵襲泰國南部釀傷亡　外交部提醒國人暫勿前往災區

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▲▼帕布颱風侵襲泰國南部。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕布颱風侵襲泰國南部，帶來強風豪雨並掀起巨浪。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／綜合報導

2019年第1號颱風「帕布」（Pabuk）4日直撲泰國南部海岸，為暹羅灣帶來雨勢，沿海一帶也出現颳起強風和大浪，據我駐泰國代表處瞭解，強風豪雨已造成數起傷亡。對此，外交部提醒國人，赴泰國應提高警覺，隨時注意自身安全，暫勿前往災區及相關離島。

據我駐泰國代表處瞭解，泰國當局已疏散上萬民眾避難，當地航班起降亦受影響，駐處並已接獲一名國人因班機取消自蘇美島聯繫代表處，該名國人目前等待航空公司及旅行社協助安排機位中，此外尚無其他國人求助情形。

外交部表示，鑒於泰國為國人海外旅遊熱門地點，外交部已指示駐泰國代表處密切注意災情並即時更新旅遊警示資訊，此外，駐處也緊急成立Line群組「泰南風災應變小組」，與當地僑團保持聯繫，以掌握最新訊息。

外交部提醒，國人前往泰國應提高警覺，隨時注意自身安全，暫勿前往災區及相關離島，若在泰國境內遭遇急難需要協助，請即撥打「外交部緊急聯絡中心」電話（0800-085-095）我駐泰國代表處緊急聯絡電話（+668-1666-4006），或聯繫駐處急難救助Line帳號Taiwan119

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關鍵字：帕布,颱風,泰國,外交部

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