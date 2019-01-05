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住宅火警1死4傷　宜蘭消防局提醒注意居家防火安全

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▲宜蘭縣政府消防局請民眾平常應注意用火與用電安全，更要加裝住宅用火災警報器，在火警發生時，可爭取逃生時間確保生命安全。（圖／宜蘭消防局提供）

▲宜蘭縣政府消防局請民眾平常應注意用火與用電安全，更要加裝住宅用火災警報器，在火警發生時，可爭取逃生時間確保生命安全。（圖／宜蘭消防局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

5日凌晨4時許，宜蘭縣員山鄉發生住宅火警，一處3層透天民宅因故引發大火，宜蘭縣政府消防局表示，民眾平常應注意用火與用電安全，更要加裝住宅用火災警報器，在火警發生時，可爭取逃生時間確保生命安全。

宜蘭消防局說，這起造成1死4傷民宅火警，起火原因火災調查人員正在調查釐清，但該局呼籲，民眾家中應裝設住宅用火災警報器，一旦發生火災，警報聲可爭取更多應變逃生寶貴時間，此外，宜蘭潮濕多雨，加上近來天氣寒冷，民眾在使用電器設備時一定要注意用電安全，尤其使用電暖器、除濕機等耗電及功率大之電器，應使用專用插座，並與可燃及易燃物品保持距離，離開居室或使用完畢應關閉電源，並將插頭拔離電源插座。

消防局也再次提醒民眾，使用熱水器時應確認安裝位置是否安全，保持環境「通風」、選擇合格「標示」、使用正確「型式」、注意安全的「安裝」及注意平時「檢修」等5項原則 ，民眾若對居家消防安全有疑慮時，可撥打「119」運用消防局「消防風水師」服務，由消防人員至住家訪視檢查，並提供防火、防災相關建議，以營造安全居家環境。

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關鍵字：宜蘭,消防局,防火安全

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