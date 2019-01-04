很沒公德心！　整車台北市垃圾丟冬山河

▲宜蘭冬山河上游的舊寮溪床，最近被人偷倒家庭垃圾，中山村居民痛批丟棄人沒公德心。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

聞名全國的宜蘭冬山河，其上游的舊寮溪被偷倒垃圾，垃圾堆裡的帳單等資料，洩露是來自北市，因垃圾若被大水沖下，冬山河景觀將被破壞，村民氣得大罵「從台北跑到宜蘭倒垃圾，很沒公德心！」宜蘭環保局說，將會請當事人到場說明。

最近宜蘭冬山鄉中山村村民在冬山河上游的舊寮溪旁散步時，發現溪床被亂倒家庭垃圾，有皮鞋、資料及書籍外，還有大批廢棄棉被、枕頭及衣物。「很沒公德心！」中山社區發展協會理事長李振福表示，社區位處偏遠，2年前舊寮溪也曾被人亂丟垃圾，居民、環保單位花了很多時間才清完，沒想到最近又被人亂倒家庭垃圾。而宜蘭環保局稽查隊員從垃圾袋內的帳單等資料，查出丟棄人疑為台北人。

李振福痛批，舊寮溪是冬山河上游，周邊還是休閒農業區，假日時遊客眾多，且這批家用垃圾就丟在溪床旁，若雨下大一點，垃圾便順著溪流往下游漂，不僅有礙觀瞻，還恐破壞冬山河環境。

宜蘭環保局說，現場散佈的垃圾約有20袋黑色塑膠袋左右，舊寮溪屬縣管河川，已請相關單位協助清運垃圾；另，透過帳單等資料調查，已查出丟棄人地址及身分，近期會聯繫對方說明，為何家內的垃圾隨會出現舊寮溪床，並將依照「廢棄物清理法」開罰1千200元至6千元罰款。