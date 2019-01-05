影／「不管去哪媽媽都愛你」　母不捨2女兒因火警天人永隔

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭員山鄉一透天厝5日清晨，發生1死4傷火警意外，洪母與女兒共5人被緊急送醫，但就讀凱旋國中3年級的2女兒，送醫宣告不治，洪母在醫院不捨平日乖巧、孝順的2女兒天人永隔，哭喊「不管你到哪裡媽媽都愛你」，令親友們鼻酸。這起火警起火原因，警方正調查中。

▲▼宜蘭員山鄉一住宅5日清晨竄出濃煙，造成母女1死4傷意外。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方調查，發生火警的這棟3樓透天厝住有7人，其中祖父母睡1樓，43歲洪母與16歲大女兒、15歲2女兒、13歲3女兒及6歲么女一同睡2樓臥房，洪母丈夫則在中國工作。

不料5日清晨4時許2樓突然竄出濃煙，在1樓的公婆從睡夢中被濃煙搶醒後，隨即呼喊住在2樓的洪母及4名孫女，洪母驚醒後見火勢猛烈，隨即下樓與公婆逃出屋外，但不斷呼喊仍受困房內的4名女兒。

警消人員獲報後火速趕到現場，當時全是易燃木造裝潢的2樓不停竄出陣陣濃煙，警消在側面的臥室窗戶，發現女孩在裡頭拍窗、求救，立刻出動破壞機具，將百葉窗鋸開後，從兩個姊姊的手中接過6歲女童，再陸續將兩人救出。

救人過程中，始終未聽到2女兒聲音，警消搶入2樓後，才在上鋪發現已失去生命跡象的2女兒，洪母與4名女兒都送醫。不幸的是2女兒到院時身體已經焦黑捲曲，於5日上午4時56分宣導不治，而3女兒也出現嚴重的吸入性灼傷，已插管送加護病房治療，洪母與大女兒、么女都疑似有吸入性灼傷，目前在普通病房治療。

2女兒不幸天人永隔，洪母淚崩，不斷哭喊女兒名字的說「霏霏不管你到哪裡媽媽都愛你」，場面令人鼻酸。心有餘悸的祖父說：「我很難過」不知為何家中竟然突然起火，過世的孫女平日乖巧、孝順，在校成績也非常好。