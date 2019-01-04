她窗台見「整棟違建透天鳥巢」　2千網笑翻：之後會蓋101

▲ 透天鳥巢 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多民眾家中常會有些不請自來的客人，在窗台或是屋簷下自行「成家立業」。一位網友發現，家裡3樓窗台中的鳥巢經過1年半的時間，似乎越蓋越高，變成鳥巢界的「透天厝」，讓她忍不住貼出照片分享這件趣事。

「這是四代同堂還是五代同堂？」一位女網友今日在臉書「爆廢公社」中po出一張照片表示，1年半前買下這間房子時，窗台就已經有一個鳥巢陪伴他們。沒想到1年半後，鳥巢數量也從1個變成明顯的2、3個，直直卡在窗台上，被原po戲稱像是透天厝一樣。

圖中可見，這些鳥巢夾在玻璃窗和鐵窗中間，基底的鳥巢最大，上面的2個的尺寸則是比較小，有逐漸蓋更高的趨勢。有經驗的網友也提醒原po「縫隙要擋好，因為鳥巢裡面有很多小蟲。」屋主回應說他們都不敢開窗，深怕一不小心就會讓鳥巢崩塌，害小鳥辛苦多日的成果被毀掉。

網友看到之後表示，「頂加頂加」、「接著會蓋101大樓，敬請期待」、「還搞透天厝捏」、「感覺比較像樓中樓規格」、「跟你們一起成家立業」、「真的很中意這個地方耶」、「這是好事哦！表示你家的磁場很好，讓牠們感覺安全才會來的；我家陽台上的小樹也有一對綠繡眼，我們就站在小樹前，牠們都不會害怕飛走！」。

不過要提醒的是，曾有民眾因為窗外有小鳥築巢，因而吸引了巢內的「禽蟎」從門窗縫隙或是冷氣孔入侵，若被這種寄生於禽鳥的寄生蟲叮咬，皮膚就會出現成群的「紅色丘疹」，嚴重時還會出現水泡或結痂。皮膚醫生也表示，如果被叮咬之後，務必要將家裡周圍的鳥巢徹底清除，斷絕禽蟎來源才能根治此病。

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▼被禽蟎叮咬後會產生紅疹。（圖／台北榮總提供）