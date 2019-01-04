　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她窗台見「整棟違建透天鳥巢」　2千網笑翻：之後會蓋101

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 透天鳥巢 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 透天鳥巢 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多民眾家中常會有些不請自來的客人，在窗台或是屋簷下自行「成家立業」。一位網友發現，家裡3樓窗台中的鳥巢經過1年半的時間，似乎越蓋越高，變成鳥巢界的「透天厝」，讓她忍不住貼出照片分享這件趣事。

「這是四代同堂還是五代同堂？」一位女網友今日在臉書「爆廢公社」中po出一張照片表示，1年半前買下這間房子時，窗台就已經有一個鳥巢陪伴他們。沒想到1年半後，鳥巢數量也從1個變成明顯的2、3個，直直卡在窗台上，被原po戲稱像是透天厝一樣。

圖中可見，這些鳥巢夾在玻璃窗和鐵窗中間，基底的鳥巢最大，上面的2個的尺寸則是比較小，有逐漸蓋更高的趨勢。有經驗的網友也提醒原po「縫隙要擋好，因為鳥巢裡面有很多小蟲。」屋主回應說他們都不敢開窗，深怕一不小心就會讓鳥巢崩塌，害小鳥辛苦多日的成果被毀掉。

網友看到之後表示，「頂加頂加」、「接著會蓋101大樓，敬請期待」、「還搞透天厝捏」、「感覺比較像樓中樓規格」、「跟你們一起成家立業」、「真的很中意這個地方耶」、「這是好事哦！表示你家的磁場很好，讓牠們感覺安全才會來的；我家陽台上的小樹也有一對綠繡眼，我們就站在小樹前，牠們都不會害怕飛走！」。

不過要提醒的是，曾有民眾因為窗外有小鳥築巢，因而吸引了巢內的「禽蟎」從門窗縫隙或是冷氣孔入侵，若被這種寄生於禽鳥的寄生蟲叮咬，皮膚就會出現成群的「紅色丘疹」，嚴重時還會出現水泡或結痂。皮膚醫生也表示，如果被叮咬之後，務必要將家裡周圍的鳥巢徹底清除，斷絕禽蟎來源才能根治此病。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼被禽蟎叮咬後會產生紅疹。（圖／台北榮總提供）

北榮禽蟎。（圖／台北榮總提供）

ET快訊
《黑澀會》斯亞生日趴熱舞掉東、西半球　狂歡畫面曝光
2淫狼闖空門綁女主人強拍裸照　盜用手機誘騙23歲女兒

關鍵字：鳥巢,爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／20歲孝子連撞4法拉利「天價維修費」曝光　不吃不喝17年才能還清！

影／都買同一種！他存股10年「每月加薪6.8萬」　猛滾出1300萬資產：不賣

高雄跨年「木瓜牛奶一晚賺32萬」　他驚爆狂賣2萬杯！劉寶傑嚇呆笑出來

影／婚前闖關好難！伴娘團「開高衩」超兇狠　網笑翻：我全都要！

極品媽沒買坐票！抱幼兒硬坐嬌喊　台中哥怒「鏟人逼位」…網讚爆：療癒

出嫁妹每天回娘家蹭飯！嗑光90隻蝦「殼吐滿桌」走人　哥崩潰：還帶2兒來

國中女初經「穿血褲上課」被笑崩潰哭！神老師撕衛生棉開課　萬人讚爆

影／分手前收到牛仔衣淚崩　4年後她才知道口袋內藏「秘密紙條」

網瘋傳運勢排行榜！2019年「運氣最旺」生日曝光　最後一名先哭了

超悲情！拜完月老當晚來託夢「註定孤獨終老」...剛好適合當接班人

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

2女星台上合照被許凱擋到　「一個舉動」網怒譙：沒禮貌

毛不易居然這麼會「撩妹！」　一句話秒逗樂沈月

臨時演員都是演員來的！　周星馳《新喜劇之王》預告片公開

廚餘回收難掌控　高雄市環保局憂心成疫情漏洞

防疫大作戰　台東應變中心加強三級開設

杜絕非洲豬瘟　將輔導宜縣內廚餘豬場轉型

新北成立「非洲豬瘟疫災應變中心」　1月底舉辦演習

花蓮防範疫情　祭出飼料補貼及退場補助

她窗台見「整棟違建透天鳥巢」　2千網笑翻：之後會蓋101

遠見／2019，苦日子真的要來了？！

多維TW／前進2020　蔡英文必須直面兩岸關係

未來Family／沈佳慧：看金庸也看社論　每日閱讀不間斷

未來Family／邱子茵：刻意練習並閱讀小說

2019春節9天假期　高鐵疏運旅客加開465班次列車

很沒公德心！　整車台北市垃圾丟冬山河

台商回流第一波來了　智邦、慶豐富搶頭香投資18億

男「膠帶遮車牌」以為沒人發現　專偷貨車電瓶賤賣

《種菜》姐妹先後交往劉以豪！陳庭妮崩潰：我無法接受

興大康橋　稀有親水河岸景觀宅

鹿晗被爆「買3.6億豪華婚房」娶關曉彤！　工作室火速回應

SBL／台籃「控衛世代」重現　本土主控5星齊發亮眼

廚餘回收難掌控　高雄市環保局憂心成疫情漏洞

快來收集！可口可樂與Bruno推出聯名電烤盤

生活熱門新聞

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全..

19日補班年初四　不是本來就放..

月老託夢將「孤獨終老」適合當接..

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷..

崩潰！高鐵、台鐵全陷「地獄15..

來台5天胖4kg！香港遊客怨：..

獨／金山漂來一隻死豬　封鎖現場..

自強號北湖站發生死傷事故！屍塊..

媽沒買坐票抱幼兒硬坐！他怒逼位..

2019年第一場流星雨！周五大..

阿嬤託夢：眼一直進水　結局讓網..

瑪法達星座大預言／2019年3..

東北季風提早肆虐！北部明驟降6..

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

更多熱門

相關新聞

台中機車嬸搶衝停車柵欄　苦主奇摩子爆炸

一位機車大媽為了省10元的停車費，竟然趁前車投幣柵欄升起瞬間，搶著騎車出去，讓乖乖付錢的騎士傻在原地，只能眼睜睜的看柵欄再度降下。

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

陌生娃牽手喊爸比～回頭驚見超正人妻！

500元安太歲！她「整年不順」一看虧慘

原民妹叫賣：棒賽棒不出來吃7顆

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

高衩伴娘團超邪惡　網笑翻：我全都要！

偷帶巴哥上飛機　真相讓網想翻桌

大飛暗戀楊晨熙10多年！她羞認：他是我粉絲

他存股10年　累積千萬本金

阿滴、滴妹「公開道歉」認10大錯誤

19日補班年初四　不是本來就放？

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

月老託夢將「孤獨終老」適合當接班人

屁股插一根送急診　她遮臉：超尷尬

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

孝子連撞4台法拉利　天價維修費曝光！

潘爸說溜嘴　潘瑋柏爆「結婚娶空姐」

更多

最夯影音

更多

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面