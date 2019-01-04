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更生人的燈塔！前四海幫堂主陳興餘器官衰竭過世　享壽60歲

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記者易俐廷／基隆報導

前四海幫堂主陳興餘，出獄後一手創立清潔公司，讓許多更生人有能力重新與社會接軌。不過陳興餘從2018年12月初開始被診斷出罹患心臟疾病；2019年1月4日傍晚，他的太太在臉書上發文，證實陳興餘因器官衰竭離開人世，享壽60歲。

▲前四海幫堂主陳興餘過世。（圖／記者李冠廷攝）

▲前四海幫堂主陳興餘，因心臟疾病致器官衰竭離世，享壽60歲。（圖／記者李冠廷攝）

綽號「黑馬」的陳興餘過去曾是四海幫堂主，更是許多人口中的「馬哥」。1981年陳興餘因一清專案首次入獄，後來分別犯了2次殺人罪，3次的刑期加起來共30年之久；出獄後陳因為妻子的深情守候，再加上錯過女兒的成長過程，不想再錯過孫女的童年陪伴時光，決心金盆洗手，但年過半百的他，因更生人身分不被社會接受，最後在女兒的鼓勵下，他決心創業，成立清潔公司。

為了考取相關證照，陳興餘不僅重拾書本上課，還從頭開始學習如何經營一間公司，如今他的清潔社從原本只能接葬儀社的案子，到現在承包基隆多處高級住宅區的打掃工作；從原本10幾名員工，到現在已經70多名，其中9成都是更生人員工。陳興餘的成功背後，是全年無休地早起工作，犧牲了陪伴家人的時間，卻給了許多原本走投無路的更生人，一個自力更生的希望。

▲前四海幫堂主陳興餘過世。（圖／記者李冠廷攝）

 ▲出獄後年過半百的陳興餘從頭開始創業，總是親自與員工做事。（圖／記者陳萬攝）

然而陳興餘從去年後12月初開始，被診斷罹患心臟疾病，還罕見地請了病假，引來外界的慰問。女兒於12月初還曾藉他的帳號，表示父親逐漸好轉並且正在休養，面色平和，怎料今（4日）妻子卻發文證實陳興餘下午因器官衰竭去世，享壽60歲。妻子表示，陳興餘離開人世時神情安詳，將遵循佛化奠祭，並謝絕任何花圈、花籃、輓聯等，希望將後事一切從簡。

▲ 前四海幫堂主陳興餘過世。（圖／記者易俐廷攝）

▲陳興餘太太4日傍晚發文證實丈夫死訊。（圖／記者易俐廷翻攝）

陳興餘生前人脈廣闊，許多他的好友、員工都紛紛至他個人臉書發文致意，有人稱陳興餘是「最好的大哥」，也有更生人員工留言表達謝意，表示陳興餘生前教了他許多做人的道理，希望能一路好走。

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關鍵字：更生人,陳興餘,器官衰竭,四海幫,清潔社

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