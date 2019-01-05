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接地氣！桃園「人工生殖」補助2萬　拚經濟5亮點甩開北高夾擊

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文／賴于榛

桃園市長鄭文燦堪稱民進黨目前最接地氣的地方首長，他連任後將原本主打的拚經濟三隻箭升級成5亮點，納入城市轉型的基礎建設以及照顧年輕人，甚至連「助孕」都有別於其他縣市，納入人工生殖補助兩萬、更增列中醫助孕。他4日接受《ETtoday新聞雲》專訪時還霸氣地說拚經濟的部分，北高都在各自忙自己的問題，沒有夾擊桃園，且桃園身為最大產業聚落，下個階段仍是經濟發展重要火車頭。

鄭文燦身為民進黨唯一連任的直轄市長，施政備受關注，面對台北、高雄都高喊拚經濟，是否擔心桃園從中被夾擊，他4日接受《ETtoday新聞雲》專訪時毫不猶豫地說，北高沒有夾擊桃園，因為夾不到，高雄部分希望觀光客增加、農產品賣得出去，這是好事，他要給予韓市長支持，台北忙著解決大巨蛋，整體程序對柯文哲則是大挑戰。

▲▼桃園市長鄭文燦專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者湯興漢攝，下同）

「北高都在忙，沒有夾擊問題；我也是忙著建設，真的是很忙」，鄭文燦說，桃園基礎建設都在快速強化，正在全方位更新，為了掌握重大建設進度，他都在第一線溝通協調整合決策，因為桃園城市成長腳步非常快，這4年成長16萬人達到222萬人，下一屆就將近240萬，城市規模正在擴大，不只人口增加，負擔也增加，相對要提供更多就業機會，所以招商企業投資，他會比以前更用力更到位，招商中心跟台商回流他便會自己主導，讓企業投資腳步更快，「慢就是錯誤，會失去商機」。

▲▼桃園市長鄭文燦專訪。（圖／記者湯興漢攝）

鄭文燦說，桃園工業產值一年將近三兆，是全台灣第一名，縱使竹科高科技產業總產值年達1.2兆，桃園都是竹科的兩倍多，且大型企業跟中小企業在桃園發展都很好類別非常多，目前是全台最大產業聚落，下個階段仍是台灣經濟發展重要火車頭。

談到接地氣的政策，鄭文燦說，年輕人都選擇桃園，當然要給年輕人更多支持，像是托育政策桃園就是第一個實施托育公共化，另外還有生育補助3萬元、育兒津貼3000元，甚至幸福家庭計畫連產檢與人工生殖、中醫助孕都有補助「人工生殖費用8到10萬，我們補助2萬，還有中醫助孕與養胎，我們做得很徹底
」。

除了生育，鄭文燦也推親子館，他表示，桃園親子館一口氣要做30個，年輕家庭都知道桃園的公園跟親子活動、親子設施都增加，加上社會住宅12個基地都開工，接下來年輕人會看到更大的支持，期待透過經濟三隻箭航空城、亞洲矽谷、軌道建設以及城市轉型的基礎建設以及照顧年輕人升級成的5亮點，讓桃園成為宜居宜業的城市。

▲▼桃園市長鄭文燦專訪。（圖／記者湯興漢攝）

針對健康幸福家庭補助計畫，桃園市政府社會局補充指出共有三方案，包括設籍桃園市已婚民眾，尚未生育第1胎，提供婚後孕前健檢服務補助，男性每案750元、女性每案2050元；第二，設籍桃園市女性(或先生設籍於桃園市之尚未取得中華民國身分證之外國籍配偶)，且符合國健署優生保健措施減免或補助費用辦法之補助對象，提供孕期羊膜(或絨毛膜)穿刺篩檢服務補助，婦女羊膜穿刺篩檢，每案2000元

人工生殖部分，社會局表示，設籍桃園市已婚女性(或先生設籍於桃園市之尚未取得中華民國身分證之外國籍配偶)，提供人工生殖(試管嬰兒)技術之補助，最高2萬元。

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關鍵字：桃園,人工生殖,社會局,鄭文燦

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