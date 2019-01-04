超稀有婆婆！邀她春假飛大馬還「幫付機票錢」　寵媳婦暖舉感動萬人：太甜了

▲馬來西亞吉隆坡是許多台灣人旅遊的目的地。（圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／綜合報導

婆媳問題存在許多家庭中，能遇到一個對自己好的婆婆是一件很幸福的事。一名女網友18歲時就和老公結婚，公婆都對她疼愛有加，每年的紅包、禮物從來不曾少。日前婆婆和朋友們約好過年要一起去馬來西亞玩，馬上傳訊息問她想不想一起去，還說要幫她出機票錢，讓她覺得遇到這個婆婆真的是太幸福了。

女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，她在4年前嫁給老公，當年的她只有18歲，婆婆和公公都對她非常的好，「每年的過年，公婆就包紅包給我，金額也都不少，聖誕節也都會送禮物。甚至我生日公婆也是包紅包。」這4年間她生了3個寶貝，其中有一胎是雙胞胎，目前肚子裡還懷著第4隻。

▲婆婆找她過年去馬來西亞玩，還要幫她付機票錢。（圖／翻攝自爆怨公社）

她中午傳了訊息問婆婆有沒有要回家午餐，婆婆馬上跟她說，「妳不用煮，我買回去就好了，辛苦妳了」，她也貼心提醒婆婆路上小心，結果婆婆突然蹦出一句話，「我過年要跟朋友去馬來西亞，妳要不要去，我幫妳出機票錢」，看到這句話讓她忍不住開玩笑地抱怨，「自己怎麼做到完全不是媳婦，好像婆婆才是媳婦。」

網友們看到她的貼文都好羨慕，「百年難得一見的好婆婆」、「怪不得妳敢生四個」、「太令人羨慕了」、「真的超讚，我婆婆人也超好的，對我也像自己的女兒一樣」、「遇到好公婆，真的是很幸福，真真正正多了一個父母」、「其實媳婦嘴巴也很甜，相處是互相的，看這對話就有甜蜜感」。

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