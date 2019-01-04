專訪／紮根深、有意願　鄭文燦證實三重補選今將徵詢余天

▲鄭文燦證實今將徵詢余天參戰三重立委補選。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴于榛／桃園報導



民進黨前立委高志鵬因貪污案定讞喪失立委資格，針對新北市第三選區立委補選，桃園市長、補選協調小組召集人鄭文燦4日接受《ETtoday新聞雲》專訪時證實今天就將徵詢新北市黨部主委余天的意見，因為余天紮根深，三重地方公職都是傾向余天參與補選，且其妻李亞萍也說希望余天能有完美的句號，黨的部分會很快會完成徵詢、決定的程序，「原則上如果余天有意願，我們應該會優先考慮他」。

高志鵬被控在國有財產局市場承租價購案中遊說，並收受政治獻金50萬元，台中高分院更二審將他判刑4年6月、褫奪公權4年，案經上訴，最高法院26日駁回檢辯雙方上訴，全案定讞，也同步喪失立委資格。三重面臨立委補選，民進黨為此通過「民主進步黨2019年第九屆新北市第三選區立法委員出缺補選提名之徵召辦法」，並成立協調小組，由鄭文燦擔任協調小組召集人。





▲余天紮根深，將是首要徵詢對象。（資料照／記者李毓康攝）

三重補選人選原先就是余天呼聲最高，但他一度態度保留，認為自己年紀太大，應該把機會讓給年輕人。不過鄭文燦4日接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，原來高志鵬這席次，一路就是陳景峻、余天、高志鵬，三人紮根深，三重地方公職都是傾向讓余天來選。

雖然還未正式徵詢，但鄭文燦表示，余天妻子李亞萍也說希望余天能有完美的句號，意思是希望余天來選，只是也坦言選了好多次，已經沒錢，還賣了5棟房子。

鄭文燦證實，今天就要徵詢余天，事前也有探詢可能的意願，很快就會完成徵詢與決定的程序，「原則上如果余天有意願，我們應該會優先考慮他」。

另外，也由鄭文燦先前也協助協調北市立委補選，對於何志偉的出線，他讚何志偉在九合一的時候身段很低，在各個里長競總成立時都擔任主持人，也跑得很深，面對對手攻擊選擇以更大的包容回應、沒有反擊，都是有經驗且正確的決定。

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者湯興漢攝）