演唱會high過頭哭了！聽五月天軋車「油門狂飆時速130km」　下秒白光一閃GG

▲五月天演唱會魅力十足，歌曲也琅琅上口。（圖／相信音樂提供，下同）

網搜小組／綜合報導

五月天近日在台中洲際棒球場一連舉行10場「人生無限公司」演唱會。一名歌迷4日他和朋友一同開車北上參加演唱會，回程有人提議在車上繼續high，結果音樂播到「軋車」這首歌時，他不自覺地隨著音樂律動，油門也跟著催落去，下一秒白光一閃，他瞄一眼儀表板才發現超速了，只能等收罰單的掛號信了。

這名網友在臉書「爆怨公社」社團中發文，他4日和朋友開著車北上看五月天「人生無限公司」巡迴演唱會，結束過後一行人一路往南開，「車上有人提議要把氣氛延續下去，索性整路都聽五月天的歌，一路保持那個氣氛」，一路上他都維持時速120左右，結果開到台南時，音樂剛好播到「軋車」，他也跟著high起來。

「聽到作陣來軋車的時候，腳不由自主的跟著律動，不小心就往下再踩了一點吧…氣氛正高昂的時候，一個閃神忽然來個白色閃光」，他頓時覺得情況好像有些不對勁，默默地瞄了一眼儀表板，竟然飆到時速130！剛剛那一閃肯定是超速照相的閃光燈，他無奈地說，「一個月後準備接掛號郵件了。」

網友們看到他的貼文都笑翻了，紛紛留言表示，「紅單收到時，記得去跟主唱大人抱怨」、「腳不聽使喚」、「不好意思，嘴角失守了」、「這我真的很同情你，但還是不由自主大笑了一聲」、「現在我車上也都放五月天，我會注意時速的」。

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